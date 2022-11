Gouvernance : La tentative de prise de contrôle du padel par l’ITF fermement rejetée

Hier, la Fédération internationale de padel (FIP) s’est réjouit de l’échec de la Fédération internationale de tennis (ITF) dans sa tentative de prise de contrôle « hostile » du padel, discipline sportive en plein essor.

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’ITF qui s’est tenue à Glasgow, l’ITF, présidé par David Haggerty, a présenté une résolution visant à assumer unilatéralement la gouvernance du padel, tout en cherchant à diriger indépendamment le développement de nouvelles disciplines ou variations du tennis, comme le pickleball. La résolution a été définitivement rejetée par les propres membres de l’ITF.

« Aujourd’hui, c’est une victoire pour l’indépendance et l’intégrité du sport, pour nos joueurs, pour les fans de padel et pour toutes les institutions du sport mondial qui promeuvent et protègent l’indépendance des autres organismes sportifs. C’est aussi une défaite retentissante pour les dirigeants sportifs intéressés qui cherchent à faire passer des résolutions pour engloutir les sports en développement » a commenté Luigi Carraro, président de la Fédération internationale de padel, dans un communiqué. « Nous remercions toutes les fédérations nationales de tennis qui ont défié leur propre fédération internationale et défendu le padel – nous sommes ravis de continuer à travailler ensemble pour développer notre sport main dans la main. Nous remercions l’Association des joueurs professionnels d’avoir fait entendre la voix des joueurs, qui sont le pouls de notre sport bien-aimé. Nous remercions également toutes les fédérations nationales de padel du monde entier qui défendent l’intégrité de notre sport. La Fédération internationale de padel va maintenant continuer à travailler sans relâche pour développer le padel au niveau professionnel et amateur aux quatre coins du monde, en collaboration avec les parties prenantes de tout le sport. »