Droits TV – Le circuit « Premier Padel » débarque sur CANAL+ jusqu’en 2026

Ce matin, le groupe CANAL+ a officialisé la signature d’un contrat de diffusion avec « Premier Padel, le nouveau circuit professionnel de padel, jusqu’en 2026.

Porté par la Fédération Internationale de Padel (FIP) et Qatar Sports Investments (QSI), « Premier Padel » a été lancé cette année avec l’ambition de devenir le circuit principal du padel, discipline dont la pratique est en plein essor.

Avec Premier Padel, les organisateurs ont souhaité offrir aux joueurs (et aux joueuses dans un second temps) un cadre beaucoup plus souple et « sans contraintes » que pouvait imposer le World Padel Tour, le circuit de référence dans le très haut niveau qui est également diffusé sur les antennes de CANAL+ depuis quelques mois.

Surtout, le Premier Padel offre des dotations financières (prize money) records dans ce sport. A la manière du tennis, ce nouveau circuit propose 4 tournois majeurs et des tournois de niveau inférieur.

Pour les 4 « Majors », le prize money total est de 525 000€ pour chaque tableau. Dans le détail, la paire vainqueur du prochain tournoi majeur organisé à Roland-Garros la semaine prochaine empochera un chèque de 94 600€, soit 47 300€ par joueur.

CANAL+, « Home of padel »

En faisant l’acquisition des droits du Premier Padel en France (et plus de 60 pays au total), CANAL+ s’impose comme LE diffuseur du padel. Depuis quelques mois, la chaîne diffuse en effet le World Padel Tour. Récemment, Canal a ainsi diffusé le premier tournoi WPT organisé en France à Toulouse. Reste à savoir si ces deux circuits parviendront à exister côte à côte pendant les années à venir.

Notons que cette acquisition est exclusive comme nous le précise la chaîne, ce qui met fin à la diffusion de Premier Padel sur beIN SPORTS.

« Après l’acquisition du World Padel Tour, jusqu’en 2026 également, CANAL+ est plus que jamais la maison du padel, un sport de raquette en pleine explosion dans le monde et toujours plus spectaculaire » explique le communiqué. Le circuit propose au moins 10 tournois dont 4 Majeurs en 2022 et 2023, puis plus de 20 tournois dont 4 Majeurs à partir de 2024.

Dans quelques jours, CANAL+ diffusera ainsi le Greenweez Paris Premier Padel Major 2022 à Roland-Garros. Un tournoi organisé du 10 au 17 juillet. La compétition sera diffusée sur les chaînes CANAL+ à partir des 1/8e de finale.

« CANAL+ a toujours eu une grande curiosité pour les sports émergents » – Thomas Sénécal

« CANAL+ a toujours eu une grande curiosité pour les sports émergents. Proposer le Premier Padel à l’ensemble de nos abonnés dans le monde en est la parfaite illustration. Nous mettons en place une couverture complète, enrichie de l’expertise de nos consultants. Lancer la compétition sur nos chaînes avec le majeur en France dans l’écrin prestigieux de Roland-Garros : on ne pouvait rêver mieux ! » explique Thomas Sénécal, récent directeur des sports de CANAL+ en remplacement de Thierry Cheleman. « Le padel est de plus en plus populaire et nous sommes très fiers d’en être l’un des principaux diffuseurs dans le monde et en France jusqu’en 2026. CANAL+ est bel et bien la maison du padel ! »

« Nous sommes ravis d’ajouter CANAL+ à notre portefeuille de diffuseurs internationaux de classe mondiale. Les premiers évènements du Premier Padel ont été à couper le souffle et nous attendons avec impatience les fans de padel au prochain Greenweez Paris Premier Padel Major au Stade Roland-Garros. L’un des sites les plus historiques au monde accueillera le sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde, c’est à ne pas manquer. » ajoute Luigi Carraro, président de la Fédération internationale de padel.

Outre la France, CANAL+ diffusera Premier Padel sur les territoires suivants : Andorre, Monaco, Suisse, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Hongrie, Pays Bas, Belgique, Vietnam, Myanmar, Haïti, Angola, Burundi, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, République Centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, République Démocratique du Congo, Djibouti, Guinée Equatoriale, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Ile Maurice, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Somalie, Sénégal, Seychelles, Socotra, Soudan, Soudan du Sud, Eswatini, St Hélène et Ascension, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zanzibar et Zimbabwe.

