Asics dévoile sa nouvelle collection tennis « en grande pompe » à Marbella en présence de Novak Djokovic

À l’occasion d’un évènement organisé à Marbella, l’entreprise japonaise Asics a notamment dévoilé la chaussure que portera Novak Djokovic l’année prochaine pour la saison 2023.

À l’aube d’une nouvelle saison de tennis et à un mois du début de l’Open d’Australie, Asics a décidé de mettre en avant ces dernières innovations. La marque a présenté une nouvelle gamme de vêtements ainsi que 2 paires de chaussures, dont l’une sera portée par Novak Djokovic.

Leur ambassadeur le plus emblématique (uniquement chaussures, le serbe étant chez Lacoste pour le textile) a également participé à la création de la « Court FF 3 Novak ». Un modèle bleu et orange censé offrir plus de confort et flexibilité au joueur. Des tests bio-mécanique de l’ASICS Institute of Sport Science ont même montré « une diminution de 7% de l’impact sur le corps au point de contact avec le sol ».

Une chaussure qui arbore le logo de Novak Djokovic à l’arrière à la place de celui d’Asics.

Le serbe, chez Asics depuis 2018, n’a d’ailleurs pas hésité a commenté ce lancement : « Je suis fier de partager mon expérience avec ASICS pour le lancement de la COURT FF 3. J’ai travaillé en très étroite collaboration avec l’équipe en Europe et au Japon pour améliorer la version précédente. »

Un lancement en « grande pompe » en Espagne

En marge de l’évènement Asics Tennis Summit organisé à à Marbella (Puente Romano), l’équipementier a pu présenter les nouveaux modèles en compagnie de plusieurs de ses athlètes et ambassadeurs. Novak Djokovic donc mais également Corentin Moutet, Petra Marčinko, Jasmine Paolini et Alex Corretja.

Environ 80 invités (médias, influenceurs, revendeurs…) étaient présents pour découvrir les nouveaux produits et les tester. « Tennis Reporter » a notamment tourné un VLOG sur ce voyage à découvrir ci-dessous.

Pour ce qui est de l’autre paire de chaussures, Asics l’a confectionné spécialement pour les joueurs de fond de court. Mélangeant le gris au vert, la « Gel Resolution 9 » est donc destinée à Iga Swiatek, mais aussi Corentin Moutet. « La technologie DYNAWRAP repensée maintient le pied en place en toute sécurité, tandis que la nouvelle conception DYNAWALL améliore le temps de freinage latéral, essentiel pour le joueur de fond de court. » explique la marque.

