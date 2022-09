La marque Venum équipementier de l’UFC jusqu’en 2025

A l’occasion de la première soirée UFC organisée en France ce samedi à Paris, la marque française Venum et l’organisation de MMA ont officialisé le renouvellement de leur partenariat.

Pour rappel, Venum avait succédé à Reebok en tant qu’équipementier des combattants dans l’octogone en avril 2021. En parallèle, Venum propose une large gamme de produits UFC.

« Le contrat est signé jusqu’à la fin de l’année 2025. Il concerne les tenues portées par les combattants le soir des combats dans l’octogone et les tenues portées par les athlètes et leurs équipes toute la semaine précédent le combat » nous précise Franck Dupuis, Fondateur de la marque Venum.

Le renouvellement pluriannuel a été facilité par l’activité de licence d’IMG, qui représente exclusivement l’UFC.

Pour rappel, le français Ciryl Gane, tête d’affiche de l’UFC Paris à l’Accor Arena, est ambassadeur de Venum.

