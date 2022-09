TV – Les dispositifs de RMC Sport 2 et la Chaîne L’Equipe, diffuseurs de l’UFC Paris 2022

Ce samedi 3 septembre 2022, l’Accor Arena accueille pour la première fois en France une soirée de l’UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA.

Pour les nombreuses personnes qui n’ont pas réussi à décrocher un billet pour l’évènement (le détail des prix des tickets ici), il sera tout de même possible de vibrer et suivre les combats sur RMC Sport 2 (payant) et la Chaîne L’Equipe (en clair).

« La France est un marché majeur pour l’UFC et nous travaillons dessus depuis plus de dix ans »

Une forte exposition pour la discipline et l’UFC qui espère gagner encore en notoriété dans l’hexagone. « La France est un marché majeur pour l’UFC et nous travaillons dessus depuis plus de dix ans pour accueillir notre tout premier événement dans ce pays et offrir enfin l’opportunité aux combattants français de briller à domicile. L’attente d’un tel événement sur le sol français était extraordinaire et nous savions que nous devions permettre au plus grand nombre d’assister à cet événement historique » explique David Shaw, UFC Senior Vice President of International and Content, dans un communiqué.

Pour rappel, le combat phare de cette soirée opposera le Français Ciryl Gane à l’Australien Tai Tuivasa dans l’antre parisienne.

🤝 Le face à face plutôt amical entre Gane et Tuivasa, main évent de cet #UFCParis demain ! pic.twitter.com/nVzqB59knB — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 2, 2022

Plus de 14 heures de direct sur RMC Sport 2

Dans le détail, RMC Sport (offre payante) proposera un dispositif complet et en totale immersion avec plus de 14 heures de direct et une prise d’antenne dès 10h du matin.

10H-17H30

Plateau spécial « UFC Paris » présenté par Flora Moussy, avec en duplex :

– Bryan Levavasseur en direct d’une voiture RMC Sport avec Franck Gastambide et Roxana Maracineanu, en direction de l’Accor Arena.

– La Fan Zone de l’UFC Paris en direct de l’Accor Arena.

17H30-20h30

Thomas Desson en direct du studio RMC Sport installé à l’Accor Arena, avec Abdoul Abdouraguimov (un des meilleurs combattants de MMA français), Mickael Lebout (combattant), Chris Genachte (coach) et Alexandre Herbinet (journaliste RMC Sport).

Dès 20H30

Début des combats en direct sur RMC Sport 2, avec les Français Ciryl Gane et William Gomis. La carte principale :

Poids lourds : Ciryl Gane vs Tai Tuivasa

Poids moyens : Robert Whittaker vs Marvin Vettori

Poids moyens : Alessio Di Chirico vs Roman Kopylov

Poids légers : John Makdessi vs Nasrat Haqparast

Poids plumes : William Gomis vs Jarno Errens

Poids plumes : Charles Jourdain vs Nathaniel Wood

Au commentaire : Samyr Hamoudi, Antoine Simon et Taylor Lapilus.

10 heures de live également sur Twitch

10H – 20H30 : SUR LA CHAINE TWITCH RMC SPORT : Live spécial « UFC Paris » avec Kabir Bourhane, Maxime Lecat et Julien Villin, entraineur MMA. Envoyés spéciaux à l’Accor Arena : Sacha Allix et Lémuel Dufez.

En clair sur la Chaîne L’Equipe dès 22h30

Déjà diffuseur des meilleurs combats de l’histoire de l’UFC avec « UFC Classiques », la chaine L’Équipe diffusera en direct et en clair l’UFC Paris à partir de 22h30 en raison de la règlementation.

Messaoud Benterki sera à la présentation avec Jean-Charles Bares et l’ancien champion Xavier Foupa-Pokam (« Professeur X ») aux commentaires. France Pierron vous fera vivre toutes les coulisses de la préparation de l’événement tout au long de la journée. « La chaine L’Équipe créé l’événement de la rentrée en diffusant en clair la première réunion UFC organisée en France. Une soirée qui s’annonce exceptionnelle et qui entre dans notre volonté de proposer toujours plus d’événements premium, gratuitement, à nos téléspectateurs » explique Jérôme Saporito, directeur du pôle TV de L’Équipe, dans un communiqué.

