Un nouveau chiffre d’affaires record pour Decathlon en 2023, voici les principaux chiffres et résultats financiers à retenir

Hier, Decathlon a dévoilé ses résultats financiers pour l’année 2023. Le chiffre d’affaires atteint un nouveau record.

A quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dont elle est partenaire, Decathlon a validé un chiffre d’affaires de 15,6 milliards d’euros au niveau monde. Un nouveau record enregistré malgré « la cessation des activités commerciales de Decathlon en Russie ». Le résultat Net du Groupe atteint 931 millions d’euros.

Dans le détail, Decathlon a enregistré un chiffre d’affaires de 4,752 milliards d’euros en France. Un pays qui reste le principal marché de l’enseigne avec environ 25% du CA global.

« En 2023, les entreprises dans le monde entier ont opéré dans des circonstances inédites. Chez Decathlon, nous avons fait le choix de nous servir de ce moment pour agir et pour nous transformer. Nous avons posé de nombreuses bases pour notre avenir et avons obtenu de bons résultats qui illustrent l’implication et l’engagement de nos coéquipiers » précise Barbara Martin Coppola, Directrice générale de Decathlon, dans un communiqué.

Autre chiffre intéressant, celui de la part des ventes numériques VS en magasin. Au niveau monde, le e-commerce a représenté 17,4% des revenus du Groupe (+0,7 point par rapport à 2022), 16% pour la France.

Reste à savoir si les efforts déployés ces derniers mois, notamment autour de partenariats médiatiques comme celui avec Paris 2024, porteront leurs fruits en terme de préférence de marque et en acte d’achat dans les rayons. « Nous allons accompagner notamment les 45 000 volontaires de Paris 2024, c’est une grande fierté » rappelle Bastien Grandgeorge, directeur général de Decathlon France.

Une année 2024 marquée également par la présentation il y a quelques semaines du nouveau logo de Decathlon.

