La Fédération Française de Basket renforce son partenariat avec Oreca Events pour l’organisation du 3XFestival 2024

Après le succès de son édition 2023, la Fédération française de basket-ball renforce son partenariat avec Oreca Events, organisateur du 3XFestival.

En 2024, jusqu’à 10 000 spectateurs pourront venir observer les meilleurs joueurs mondiaux du basket 3×3 fin mai à Marseille.

On ne change pas une équipe qui gagne. La Fédération française de basket annonce, dans un communiqué diffusé le 20 novembre, avoir renforcé son partenariat avec Oreca Events pour l‘organisation du 3XFestival, événement qui met à l’honneur le basket 3×3.

Si la FFBB a fait ce choix, c’est parce que l’édition 2023, organisée au Palais des Sports de Marseille en juin dernier, a été « un franc succès », dit-elle : 4 500 spectateurs ont profité du spectacle offert par les 80 joueurs professionnels. Au total, 2,9 millions de téléspectateurs ont suivi les 36 matches proposés en direct sur la chaîne L’Équipe et Skweek.tv.

L’édition 2024, prévue du 29 mai au 1er juin dans le parc Chanot de Marseille, « s’annonce encore plus grande et encore plus audacieuse », prévient la FFBB. Les deux plus prestigieuses compétitions internationales du basket 3×3 seront toujours au rendez-vous : le FIBA World Tour et le FIBA Women’s Series.

Près de 100 athlètes de 14 nationalités différentes et répartis dans 24 équipes seront de la partie pour disputer les 38 matches proposés cette année. À cette occasion, la FFBB veut faire de la cité phocéenne le « poumon du basket 3×3 » : les fans pourront ainsi profiter des infrastructures avec de nombreux terrains qui seront accessibles à tous pendant les quatre jours de compétitions. 10 000 personnes pourront profiter des animations sur les esplanades du parc Chanot.

« Écrire un nouveau chapitre autour de l’excellence sportive et des émotions partagées »

« Avec la FFBB, nous sommes animés d’un engagement mutuel et profond : transcender nos propres limites et innover afin de faire du 3XFestival en 2024 un rendez-vous encore plus grand et encore plus audacieux. Ensemble, nous sommes prêts à écrire un nouveau chapitre autour de l’excellence sportive et des émotions partagées », a déclaré Raphaël de Chaunac, vice-président du groupe Oreca.

« Nous sommes très heureux d’accompagner Oreca dans l’organisation du 3XFestival », a confié de son côté Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB. « Notre plan de développement du 3×3 en France passe par Marseille avec la création ou la réhabilitation de nouveaux terrains et avec ce volet événementiel en partenariat avec ORECA. Le 3XFestival constitue une bonne plateforme de promotion du 3×3 localement et permet aussi d’accueillir 2 tournois internationaux sous l’égide de la FIBA. »

Pour rappel, Oreca Events est le promoteur des Masters FIBA 3×3 World Tour en France jusqu’en 2026.

