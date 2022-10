La Ligue Nationale de Rugby cèdent ses droits NFT « vidéos » et « cartes » TOP 14 et PRO D2 à LegendaryPlays et Bamg Sports

Ce matin, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a annoncé la signature de deux accords concernant le marché des NFTs.

Dans le détail, la LNR s’associe à Bamg Sports et LegendaryPlays pour accompagner le développement de ses revenus Non Fungible Token. Un appel d’offres avait été lancé par la Ligue Nationale de Rugby il y a quelques mois. Deux lots accordés à travers un contrat de licence pluriannuel de trois saisons.

« Nous croyons à l’attrait des NFT pour engager et élargir la communauté des fans de nos championnats, en France et au-delà »

Les droits NFT vidéos pour LegendaryPlays

Créé en avril 2022 par Philippe Février et Benjamin Simatos, LegendaryPlays fait l’acquisition des droits NFT vidéos du TOP 14 et de la PRO D2. La société proposera aux fans la possibilité d’acheter des extraits vidéos baptisés « Plays », de les collectionner et de les revendre à un prix qui sera fixé par l’offre et la demande. Une expérience « gaming » devrait également être proposée pour renforcer l’intérêt et l’implication des futurs acheteurs.

« Grâce au levier digital et à la blockchain, les ayants-droits s’engagent sur un nouveau territoire. En nous concédant les droits vidéos sur ses matchs et ses archives sur plus de 20 ans, la Ligue Nationale de Rugby fait un bond de géant dans le web3″ précise Philippe Février, CEO de LegendaryPlays, dans un communiqué. « Nous les remercions de leur confiance. Nous offrons aux fans de rugby une nouvelle expérience qui leur permet de collectionner et de revivre des moments d’émotion exceptionnels. Disponible pour Noël, nous invitons les Fans à s’inscrire dès maintenant sur notre plateforme ! ».

Outre-Atlantique, la National Basketball Association (NBA) a été une des pionnières à se lancer sur les vidéos à collectionner avec NBA Top Shot édité par la société Dapper Labs.

L’offre « cards » pour Bamg Sports (OVAL3)

En parallèle, la LNR cherchait également un partenaire pour l’offre « cartes ». Bamg Sports a été retenu et lance OVAL3 qui devient la plateforme officielle NFT cards du TOP 14 et de la PRO D2. Outre la collection de cartes, un jeu de fantasy rugby sera également proposé. Ici, en comparatif, on pense bien évidemment à la plateforme Sorare ou encore « FanLiveCards ».

« Nous croyons à l’attrait des NFT pour engager et élargir la communauté des fans de nos championnats, en France et au-delà. Nous entrons dans le monde numérique des NFT avec une offre à l’image de notre sport et de ses valeurs : un collectif sans faille avec les 30 clubs pros engagés, une solidarité dans la redistribution des revenus et une expérience de fans augmentée, avec deux acteurs experts, Bamg Sports et LegendaryPlays. » ajoute Emmanuel Eschalier, Directeur Général de la LNR.

Pour rappel, Bamg Sports compte parmi ses investisseurs le joueur français Antoine Dupont et a déjà lancé le jeu Fantasy Rugby World. « C’est une grande fierté pour nous de collaborer avec la Ligue au sein du projet OVAL3. Nous avons la chance de pouvoir associer notre passion pour ce sport et notre expertise du WEB 3.0 pour réaliser un projet ambitieux et particulièrement innovant » commente pour sa part Tony Bouquier, CEO de Bamg Sports. « Dans le prolongement du succès rencontré par notre jeu Fantasy Rugby World (FRW), nous souhaitons accompagner les fans de rugby, les gamers ainsi que les acteurs du rugby français au sein d’une expérience immersive inédite en s’appuyant sur le meilleur du WEB 3.0. » Les cartes et les vidéos utiliseront la plateforme Tezos.

