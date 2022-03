1,44 million d’euros de primes pour les médaillés français aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2022

Au terme des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022, l’Equipe de France a cumulé un total de 26 médailles sur l’ensemble des épreuves.

Au classement des nations, la France termine au 10ème rang de ces JO d’Hiver et 4ème des Paralympiques.

Au total, le Ministère chargé des Sports va verser un total de 1,44 million d’euros de primes aux 18 médaillés olympiques et 10 médaillés paralympiques. Dans le détail, les médaillés paralympiques (dont un relais et trois guides) vont toucher un total de 650 000€ et les médaillés olympiques (dont 3 relais) 790 000€.

Pour rappel, les primes de l’Etat pour ces JO d’hiver étaient de 65 000 euros pour l’or, 25 000 euros pour l’argent et 15 000 euros pour le bronze. Les primes sont les mêmes pour les sportifs olympiques et paralympiques ainsi que pour les guides.

Lors de cette olympiade d’hiver, 3 athlètes français ont particulièrement brillés : le biathlète Quentin Fillon-Maillet (5 médailles dont 2 en Or), le para skieur Arthur Bauchet (4 médailles dont 3 en or) et le para biathlète Benjamin Daviet (4 médailles dont 2 en or).

« Les performances de l’Equipe de France aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver font un bien considérable aux Français qui ont tant besoin de ces émotions positives que seul le sport peut procurer. Ces Jeux ont été compliqués à préparer et à vivre dans un contexte particulièrement angoissant. Aussi je salue tous les athlètes et leur encadrement pour leur attitude et leurs performances qui sont aussi très précieuses et réjouissantes pour tous nos massifs montagneux, si affectés par la crise sanitaire » précise Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, dans un communiqué.

LE JOURNAL DES BLEUS 📹🇫🇷 Une équipe qui montre la voie 🥈 et un @bauchet_arthur qui triple la mise 🥇 au menu de ce dernier numéro de ces Jeux Paralympiques de #Pékin2022 pic.twitter.com/pdyP0EPQ8t — Equipe France (@EquipeFRA) March 13, 2022

et aussi