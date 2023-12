PSG x Goat : 2e édition de « People of Paris » 

Goat, partenaire du club, et le Paris Saint-Germain relancent la campagne visuelle « People of Paris » avec Mbappé, Ronaldinho et ressortent un maillot spécial.

« Avec cette nouvelle campagne ‘‘People of Paris’’, nous sommes ravis de mettre en avant les communautés uniques du PSG et de GOAT, ainsi que la forte influence que la mode et le sport ont à l’échelle mondiale sur le style personnel et l’expression individuelle. » se réjouit Fabien Allègre, chief brand officer du Paris Saint-Germain.

Cette campagne visuelle est affichée tout autour du Parc des Princes avec la volonté de mettre en avant la manière dont le PSG, ses supporters et la ville de Paris influent sur le sport, la mode et le style à travers le monde.

Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Kang-in Lee, mais aussi Ronaldinho, le chanteur anglais Dev Hynes, ou encore la fondatrice et directrice créative de Colette, Sarah Andelman.

Goat a d’ailleurs profité de cette occasion pour ressortir le troisième maillot 2015/16 édition Colette du PSG.

Ce maillot est disponible en S, M et L au prix de 355€ sur le site de Goat.

À lire aussi