Le Qatar réagit aux mots d’Hummel, l’équipementier du Danemark pour la Coupe du Monde de football 2022

Au lendemain de la sortie de l’équipementier danois Hummel sur le Qatar, le Comité d’organisation de la Coupe du monde 2022 a répondu dans un communiqué relayé dans un premier temps par l’AFP et que nous avons reçu quelques temps après.

« Nous ne souhaitons pas être visibles lors d’un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous soutenons l’équipe nationale danoise jusqu’au bout, mais ce n’est pas la même chose que de soutenir le Qatar en tant que pays hôte ». C’est avec ces mots et un 3e maillot noir, « la couleur du deuil » que la marque Hummel a crée un sacré buzz autour d’elle et la situation au Qatar, notamment sur les droits de l’homme et des travailleurs qui ont oeuvré à la construction des stades.

Voici le communiqué reçu sur le sujet, attribuable à un porte-parole du Comité suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC) :

Depuis l’attribution de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, le Comité d’organisation (SC) a travaillé avec le Gouvernement qatari pour assurer que l’héritage social du tournoi soit pérenne.

Le Comité (SC) a contribué à la mise en œuvre de réformes importantes du droit du travail, le Qatar ayant promulgué des lois visant la protection des droits des travailleurs et leur assurant de meilleures conditions de vie.

A travers des collaborations avec l’UEFA, avec des instances dirigées par la FIFA et d’autres entités indépendantes, nous avons engagé un dialogue constant et transparent avec la Fédération danoise de football (DBU). Ce dialogue a permis de mieux informer sur les progrès réalisés, sur l’héritage que nous laisserons après 2022 et aussi sur les défis qui restent à relever.

Pour cette raison, nous contestons la position du groupe Hummel selon laquelle ce tournoi aurait coûté la vie à des milliers de personnes. En outre, nous nous opposons à la banalisation de nos efforts et de notre engagement à protéger la santé et la sécurité des 30 000 ouvriers qui ont pris part à la construction des stades de la Coupe du Monde de la FIFA™️ et aux autres projets en lien avec le Tournoi. Ce même engagement vaut pour les 150 000 personnes qui travaillent pour le Tournoi et pour les 40 000 personnes qui exercent dans le secteur de l’hôtellerie.

Il revient à tous les pays d’accroître leurs efforts pour renforcer les droits des personnes. Le travail du Comité (SC) est reconnu par de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l’homme comme un exemple de progrès et d’amélioration de la qualité de vie. Les réformes menées par le Qatar sont reconnues par l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Confédération syndicale internationale (CSI) comme un modèle pour la région. Comme pour tous les pays, les progrès relatifs à ces enjeux doivent être menés sans relâche et le Qatar est engagé sur cette voie.

Nous demandons à la Fédération danoise de football (DBU) de communiquer avec précision les résultats du travail mené avec le Comité d’organisation (SC), et de veiller à ce qu’ils soient transmis à son partenaire Hummel.

