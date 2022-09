Basket – Le détail des budgets et masses salariales en Betclic Elite et Pro B pour la saison 2022-2023

Pour cette nouvelle saison 2022-2023 de Betclic Elite débutée il y a quelques jours, l’AS Monaco Basket et LDLC ASVEL, engagés en Euroleague, affichent les deux budgets les plus importants de l’histoire de la Ligue Nationale de Basket (LNB).

Le plus gros budget pour l’AS Monaco Basket

Avec 20,724 millions d’euros, l’AS Monaco Basket affiche le plus gros budget pour cette saison 2022-2023. Un record pour un club engagé dans le championnat de France avec une augmentation de 47% par rapport à la saison passée.

Derrière la Roca Team, on retrouve LDLC ASVEL, qui cède sa première place, avec 15,762M€. Le podium des plus gros budgets de Betclic Elite est complété par les Metropolitans 92 avec 7,304M€.

Avec 3,31M€, FOS Provence Basket aura le plus petit budget cette saison.

Pour cette saison 2022-2023, le budget moyen d’un club de Betclic Elite progresse de 8% à 6,818M€.

La plus grosse masse salariale pour l’AS Monaco

Avec 10,809M€, l’AS Monaco Basket affiche également la plus grosse masse salariale de Betclic Elite (+60%).

« Les masses salariales exprimées sont celles accordées par le Conseil Supérieur de Gestion. Ces montants ne tiennent pas compte du dépassement autorisé pour les clubs engagés sans réserve (dépassement autorisé jusqu’à 150 000€ brut maximum). Les masses salariales incluent les salaires bruts et avantages en nature » précise la LNB. « Sont concernés les entraîneurs principaux et assistants; les joueurs professionnels ainsi que les joueurs aspirants et stagiaires dans le cas où la structure professionnelle porte le Centre de Formation. Pour les clubs constitués en société sportive, les montants renseignés sont ceux de la société, et non les chiffres consolidés avec l’association support. »

Les budgets et masses salariales en Pro B (2022-2023)

