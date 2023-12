L’UFC signe un partenariat avec la National Rugby League en marge de sa venue à Las Vegas

Cette semaine, l’International Fighting Championship (UFC) et la National Rugby League (NRL) ont annoncé la signature d’un partenariat.

Dans le cadre de cet accord entre la ligue de MMA et celle de rugby à XIII, des opérations promotionnelles croisées seront déployées notamment autour de l’organisation de matchs en 2024 à l’Allegiant Stadium de Las Vegas. Les 4 clubs phares (South Sydney Rabbitohs, Brisbane Broncos, Manly Sea Eagles et Sydney Roosters) bénéficieront également des installations d’entraînement de l’UFC à Las Vegas.

« Les fans sont la composante la plus importante de l’écosystème sportif, et lorsque les fans passent un bon moment, ils parlent davantage de votre marque, ils parlent davantage de l’expérience »

« L’UFC revendique 700 millions de fans dans le monde et reste l’un des sports à la croissance la plus rapide » rappelle Andrew Abdo, CEO de la NRL, dan un communiqué. « Je suis enthousiaste par les possibilités que ce partenariat stratégique nous offre pour accroître notre audience aux États-Unis et en Australie ».

Rugby League is coming to the world's entertainment capital, Las Vegas! 🏉 🎟 Tickets and travel packages available – https://t.co/FHKWH5Cz1p pic.twitter.com/0ZdIFyWQFY — NRL (@NRL) December 13, 2023

« Les fans de la LNR vont adorer venir à Vegas pour regarder ces matchs. Nous sommes allés dans toutes les grandes villes, et rien ne vaut les infrastructures de Las Vegas, des chambres d’hôtel aux restaurants en passant par les boîtes de nuit et tout les autres divertissements et sports » ajoute Lawrence Epstein, Vice President et Chief Operating Officer de l’UFC. « Les fans sont la composante la plus importante de l’écosystème sportif, et lorsque les fans passent un bon moment, ils parlent davantage de votre marque, ils parlent davantage de l’expérience ».

A lire aussi