Média – Le dispositif de Prime Video pour le classico OM – PSG (dimanche 26 février)

Le 105e classique de l’histoire toutes compétitions confondues sera diffusé dimanche soir en exclusivité sur les antennes de Prime Video. Sans déroger à son habitude, la chaîne a dévoilé son dispositif.

4h de direct. Pour ce match qui déchaîne les passions, Prime ne va pas faire les choses à moitié. Rendez-vous à 19h pour la prise d’antenne en direct depuis l’Orange Vélodrome avec l’habituel « Dimanche Soir Football » délocalisé pour l’occasion. Présenté par Marina Lorenzo et Félix Rouah, Thierry Henry, Benoit Cheyrou, ainsi que Mathieu Bodmer et Smaïl Bouabdellah seront également de la partie.

« Dimanche Soir Football » sera aussi diffusé en live streaming sur le compte Twitch de Prime Video. L’émission reviendra ainsi sur les affiches du week-end et sur les enjeux de ce Classico. Thibault Le Rol et Thierry Henry s’occuperont ensuite de l’avant match, alors que Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer seront aux commentaires.

Avant ce choc dont le coup d’envoi est prévu à 20h45, Prime Video a publié son programme « Small Talk Smaïl Talk » sur YouTube. Animé par Smaïl Bouabdellah, il reçoit dans cet épisode le défenseur marocain du PSG, Achraf Hakimi.

Pour rappel, c’est un ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli, qui livrera le ballon du match avec Uber Eats.

