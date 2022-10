Nathalie Péchalat nommée Présidente déléguée du Club France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Aujourd’hui, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a annoncé la nomination de Nathalie Péchalat au poste de Présidente déléguée du Club France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Une décision actée à la suite d’un bureau exécutif de l’instance. « Je suis honorée que l’on m’ait confié ce rôle, de pouvoir contribuer activement aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Club France sera le lieu des passionnés de sport, un point de rencontre animé et festif » précise l’intéressée dans un communiqué. « C’est un projet que je souhaite fédérateur et reflétant l’image de ce qu’est la France d’aujourd’hui, avec son savoir-faire et ses valeurs. Ce sera un projet coconstruit avec les élus du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration du CNOSF, les fédérations et les athlètes, sans oublier nos territoires »

Dans le détail, Nathalie Péchalat pilotera la conceptualisation, la gestion et l’animation du Club France que le CNOSF mettra en place sur le site de La Villette, à Paris, du 26 juillet au 11 août 2024.

« Le Club France sera le lieu des passionnés de sport, un point de rencontre animé et festif »

Pour rappel, l’ancienne championne de patinage artistique est membre du conseil d’administration du CNOSF depuis 2021 et a occupé le poste de Présidente de la Fédération française des sports de glace de 2020 à 2022.

A lire aussi