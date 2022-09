Paris 2024 – Coca-Cola partenaire du Relais de la flamme olympique

La semaine dernière, Coca-Cola a officialisé son partenariat avec le Relais de la Flamme Olympique et Paralympique de Paris 2024.

Partenaire historique des JO depuis 1928 (et jusqu’au moins 2032) et Partenaire du Relais de la flamme olympique depuis Barcelone 1992, la marque de sodas semble s’être associée naturellement au programme du relais de la Flamme de Paris 2024 et rejoint le Groupe BPCE. Reste à savoir si d’autres marques s’associeront à ce programme de l’Olympic Torch Relay.

Pour Paris 2024 la flamme devrait visiter toutes les régions de France à partir d’avril 2024 (en étapes).

« En accompagnant la flamme, Coca-Cola organisera divers événements, rafraîchissant et divertissant des centaines de milliers de spectateurs en leur faisant vivre des expériences conviviales et en offrant une occasion unique de faire partie du Mouvement olympique » explique Claire Revenu, Directrice Générale – Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au sein de Coca-Cola France, dans un communiqué.

Retour sur le programme London 2012

Des mesures pour l’environnement

En outre, Coca-Cola a également précisé que ces JO de Paris 2024 seront l’occasion de prendre des mesures afin de réduire son empreinte environnementale.

« Coca-Cola en France va généraliser sur les sites olympiques et paralympiques, des modes de consommation en vrac et en réemploi, grâce à des fontaines de boissons associées à des contenants réemployables, l’utilisation de bouteilles en verre consignées pour réemploi, ainsi que la collecte et le recyclage en boucle fermée de l’ensemble des bouteilles en plastique 100% recyclé. Par exemple, le grand public n’aura accès qu’à des contenants consignés réemployables, dans une démarche plus sobre en ressources et plus faible en carbone » précise Coca-Cola.

« Pour Coca-Cola, les Relais olympique et le paralympique sont synonymes d’inclusion et d’ouverture; ils permettent d’engager tous les Français, de mettre en avant la diversité de la population comme du territoire et de promouvoir la place du sport dans la société. Les relayeurs sélectionnés par Coca-Cola pourront réaliser leur rêve de porter la flamme olympique ou la flamme paralympique à travers l’Hexagone. Coca-Cola rassemblera également les Français autour de grandes célébrations qui offriront des expériences uniques dans toute la France. »

Pour rappel, Coca-Cola est également le sponsor du Trophy Tour de la Coupe du Monde de Football de la FIFA. En marge du mondial 2022 disputé au Qatar en fin d’année, la tournée évènementielle traversera 51 pays.

It’s not every day that the @FIFAWorldCup trophy comes to town 🏆 Take a look behind the scenes as the @TrophyTour rolled into Sydney last week!#GiveIt100 #GoSocceroos pic.twitter.com/IrXrt9EYxq — Socceroos (@Socceroos) September 9, 2022

