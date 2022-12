NBA – « Logo Here, I’m free… » Kyrie Irving cache le logo Nike de ses chaussures et fait passer le message

Alors que Nike a annoncé en début de semaine ne plus travailler avec Kyrie Irving, la star NBA des Nets a réagi sur les parquets en masquant le swoosh de ces chaussures.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Brooklyn Nets recevaient les Charlotte Hornets. Outre la victoire de la formation new-yorkaise, un autre événement a créé le buzz. Kyrie Irving portait une paire de chaussure très particulière.

Un mois après que Nike ait suspendu son contrat avec le joueur pour avoir fait la promotion d’un film à caractère antisémite sur ses réseaux sociaux, la rupture de leur collaboration a été officialisée lundi.

Et pour la première fois, il n’a plus d’équipementier officiel et portait cette paire avec les inscriptions :

« JE SUIS LIBRE » pic.twitter.com/Dh0rckGMst — First Team (@FirstTeam101) December 8, 2022

Kyrie Irving a tenu à « fêter » cette rupture à sa manière. Le joueur portait en effet le modèle « The Kyrie 3 Raygun » lors du match, mais a caché le swoosh du géant américain avec un ruban adhésif noir. Sur les chaussures, il a également inscrit « Logo here » (« Logo ici ») et « I am free. Thank you God… I am » (« Je suis libre. Dieu merci… Je le suis ») dessus.

Vers un contrat chez New Balance ?

Pour rappel, Irving avait sa propre chaussure Nike signature depuis 8 ans (2014). Une collaboration qui rapportait quelque 11 millions de dollars par an au basketteur né en Australie selon les médias américains.

Désormais libre de tout contrat, un autre équipementier s’intéresserait à lui. Selon le journaliste NBA, Brandon « Scoop B » Robinson, New Balance pourrait s’attacher les services du meneur de Brooklyn. Il rejoindrait ainsi Dejounte Murray, Jamal Murray ou encore Zach LaVine, tous les 3 étants sous la bannière NB.

New Balance could be a player in the Kyrie Irving sneaker free agency campaign, I’m hearing ➡️ https://t.co/Uu0onKLwua https://t.co/QeWlXB3dHU pic.twitter.com/kX2Nw7VkDk — 👑 Brandon “Scoop B” Robinson (@ScoopB) December 8, 2022

