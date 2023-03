NCAA / Basket : Nike domine la bataille des équipementiers maillots de la March Madness 2023

Dans quelques jours, les américains vont vibrer pour la « March Madness », la phase finale du championnat universitaire NCAA de basketball.

Pour cette édition 2023, 4 équipementiers vont se partager les maillots des 68 équipes qui prendront part à la dernier ligne droite (incluant le First Four).

Selon les chiffres compilés par la société Apex Marketing, c’est Nike qui sera le plus représenté avec un total de 35 équipes. Derrière, on retrouve adidas avec 17 équipes universitaires et Under Armour avec 11 équipes. La marque Jordan, appartenant à Nike Inc, aura elle 5 équipes.

A lire aussi