NCAA / Basket : Nike équipementier numéro 1 de la March Madness 2022

A partir de cette semaine, la March Madness (Folie de mars),va rythmer le quotidien de millions de fans de basketball.

Pour ces phases finales du championnat universitaire de basket américain NCAA, un total de 68 équipes vont se disputer le titre. Avant le début du tableau final à 64 équipes, 4 matchs de barrage (first four) vont se disputer le 15 et le 16 mars, offrant ainsi les 4 derniers sésames pour intégrer le « bracket ».

Au total et comme le précise la société Apex Marketing Group, 3 équipementiers se partagent les 68 équipes universitaires engagées.

Dans le détail, Nike (incluant Jordan Brand) sera l’équipementier numéro 1 du tournoi avec 39 équipes sous contrat. Derrière, on retrouve Under Armour avec 16 équipes et adidas avec 13 équipes.

Le bracket de la March Madness 2022

Ajoutons que le Final Four se disputera cette année à la nouvelle Orléans au Caesars Superdome. Découvrez ci-dessous à quoi ressemblera le parquet et le terrain.

