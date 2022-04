Roland-Garros 2022 : Patrick Mouratoglou aux commentaires pour France TV Sport

Patrick Mouratoglou rejoint l’équipe de consultants de France TV Sport à l’occasion de Roland-Garros 2022 qui débute le 22 mai prochain. L’entraîneur offrira son expertise en commentant des rencontres de la quinzaine.

Dans un petit mois, les premières balles seront tapées sur les courts de Roland-Garros. Alors les diffuseurs commencent à faire compagne. Prime Vidéo Sport a annoncé son dispositif cette semaine.

France TV Sport « réplique » en dévoilant le nom de son nouveau consultant : Patrick Mouratoglou. Un joli coup pour la chaîne publique parvenue à enrôler un des plus grands coachs de tennis de l’histoire.

D’un diffuseur de RG à l’autre

Patrick Mouratoglou, c’est pas moins de 31 titres et plus de 40 joueurs ayant atteint le top 100 mondial. En dix ans de collaboration avec l’immense Serena Williams, l’entraîneur français et l’Américaine ont notamment remporté 2 médailles d’or aux Jeux Olympiques et 10 titres du Grand Chelem.

Ce dernier ne fera pas qu’analyser les rencontres, il tiendra aussi l’antenne en commentant des matches de la quinzaine parisienne. L’occasion pour le coach de mettre en avant son académie, son partenaire Asics et pourquoi pas son projet NFT.

Nouveau consultant France Télévisions, @pmouratoglou nous livre son analyse sur la prochaine édition de Roland-Garros. Carlos Alcaraz peut-il gagner cette édition 2022 ? #TLS #ToutLeSport pic.twitter.com/tShx4asvPS — francetvsport (@francetvsport) April 13, 2022

À travers son académie, située sur la Côte d’Azur, Patrick Mouratoglou assure également le rôle de mentor auprès de joueurs et joueuses comme Stefanos Tsitsipas, l’Américaine Coco Gauff, Holger Rune et plus récemment Simona Halep.

Ces dernières années, « The Coach » avait tenu des chroniques sur Eurosport. L’an passé, il était consultant pour l’autre diffuseur de Roland Garros, Prime Vidéo Sport.

