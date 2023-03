Panini Partenaire Officiel de la FFF jusqu’en 2030

A l’occasion du rassemblement des Bleus cette semaine, la Fédération Française de Football a officialisé la signature d’un nouveau contrat avec Panini.

Licencié historique de la FFF, Panini devient Partenaire Officiel des sélections nationales masculines et féminines jusqu’en 2030.

« Avec ce partenariat, l’ambition est d’offrir aux supporters des produits exclusifs leur permettant de vivre encore plus intensément leur passion pour les Bleu(e)s » explique un communiqué. « Avec ce partenariat, l’ambition est de proposer aux supporters et collectionneurs de nouveaux produits 100% FFF : stickers, cartes, collections digitales, etc. Les fans pourront également découvrir des contenus exclusifs sur les réseaux sociaux de la marque et prendre part à des jeux concours et diverses expériences pour être au plus proche de leurs idoles. »

« Depuis plus de 50 ans, Panini œuvre au service du football français au travers de ses collections d’images. Ce partenariat avec la Fédération Française de Football renforce notre engagement et constitue pour nous une immense fierté. Il illustre notre ambition de soutenir le football amateur qui comme nos collections favorise le lien social, l’échange et la transmission » précise Sébastien Dallain, Directeur Général de Panini France, dans un communiqué. « Il confirme également notre volonté d’offrir aux supporters des produits exclusifs leur permettant de vivre intensément leur passion pour les Equipes de France ».

