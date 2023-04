Paris 2024 : 116 bateaux mobilisés pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine

Pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se déroulera pour la première fois en dehors d’un stade, sur la Seine, l’organisation va travailler avec 42 compagnies fluviales.

Dans le détail, ces dernières mettront à disposition 116 bateaux « parisiens et régionaux » sur lesquels défileront les athlètes des délégations olympiques le 26 juillet 2024. 98% seront des bateaux de l’écosystème parisien.

Les bateaux des délégations navigueront sur 6 kilomètres sur la Seine, entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna. « Durant le parcours, les athlètes seront plongés dans le décor emblématique de la capitale avec le fleuve et les monuments historiques en toile de fond qui feront rêver les spectateurs » précise Paris 2024.

« Sans les armateurs, cet ambitieux projet de cérémonie sur la Seine n’aurait pas été possible »

« Tous les pilotes seront formés à la conduite en convoi, la distance entre les bateaux et la vitesse de navigation doivent être millimétrées » écrit FranceInfo.

Les 42 compagnies fluviales : Aabysse Location, Action Public/Péniche de Paris/Navy and Company, Bateaux de Paris et d’Ile-de-France, Bateaux Mouches, Bateaux Parisiens, Batobus, Batorama, Bleu Seine, Boreas Cruise, Canauxrama, Cap Seine – Quai 55, Class’ Réception, Compagnie de la Seine/Vedettes de la Seine, Compagnie des Bateaux à Roue, Croisieurope, Diamant Bleu, Fleuve Concept/Ports de Seine/Fleuve Transactions, Henjo, Joce, Le Bateau Français, Le Bateau Paris 12, Mistral en Seine, Nouvelles Rives, One Expérience, Paris Boat Club, Paris Canal, Paris Seine, Petrus, River’s King, Sarl FFM, Seine Alliance, Seine Avenue, Seine Evénement, Seine Privée, Seinessor, Sextant / Paris yacht 1, Sous les Jupons de la Seine, Un Bateau à Paris, Vedettes de Paris Ile-de-France, Vedettes du Pont-Neuf, Weboat, et Yachts de Paris.

« Le 26 juillet 2024, plus d’un milliard de regards seront tournés vers Paris et la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Sans les armateurs, cet ambitieux projet de cérémonie sur la Seine n’aurait pas été possible. Nous sommes très heureux et reconnaissants de pouvoir compter sur eux pour permettre la réalisation d’une cérémonie qui sera inédite, populaire, et on l’espère, la plus grandiose de l’Histoire des Jeux » précise Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

