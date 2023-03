JO Paris 2024 – Stéphane Ashpool nommé directeur artistique des tenues de l’Equipe de France (Le Coq Sportif)

Aujourd’hui, Le Coq Sportif a officialisé l’arrivée de Stéphane Ashpool comme Directeur Artistique des tenues de l’Equipe de France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Fondateur de la marque « Pigalle Paris », Stéphane Ashpool aura donc plus qu’un regard sur la création de la garde-robe de l’Equipe de France lors de ces JO qui se disputeront à domicile dans 500 jours !

Des créations qui seront fortement exposées et qui concerneront les tenues de représentation portées par les athlètes sur les podiums et au village olympique ou encore les tenues d’entraînement et de compétition de plus de 60 disciplines.

Sur les podiums pour les remises de médailles que l’on espère nombreuses, les athlètes français porteront donc des produits Le Coq Sportif conçus avec Stéphane Ashpool. Des vestes, t-shirts et autres polos qui devraient rencontrer un certain succès sur le store en ligne lecoqsportif.com.

Pour rappel, Le Coq Sportif a succédé à Lacoste comme habilleur de l’Equipe de France Olympique pour la catégorie « représentation » (village, podiums,…)

