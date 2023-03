ArcelorMittal devient Partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024

A l’aube de célébrer le J-500 du début des prochains Jeux Olympiques d’été, Paris 2024 officialise la signature d’un partenariat avec ArcelorMittal.

Dans le cadre de cet accord, le spécialiste de l’acier devient Partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En 2022, ArcelorMittal a réalisé un chiffre d’affaires de 79,8 milliards de dollars.

« S’appuyant sur son savoir-faire et sa puissance d’innovation, ArcelorMittal fabriquera, en acier à faible empreinte CO2, certains des symboles clés des Jeux de Paris 2024 : les torches et vasques olympiques et paralympiques, ainsi que les grands anneaux et agitos qui seront installés dans la ville hôte » précise le communiqué.

Ce qu’ArcelorMittal va produire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

• Les torches olympiques et paralympiques

• Les vasques olympiques et paralympiques

• Les mini-chaudrons qui seront chaque soir dans les villes étapes du relais de la flamme sur le site de célébration

• Les grands anneaux et agitos

• Un acier avec une faible empreinte CO2

« Les torches et les vasques font partie des grands symboles des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les torches parcourront des milliers de kilomètres pendant le relais de la flamme, au plus près des Françaises et des Français, alors que des centaines de milliers de spectateurs et des milliards de téléspectateurs verront s’embraser et s’éteindre les vasques lors des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux » précise Tony Estanguet, Président de Paris 2024, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de notre collaboration avec ArcelorMittal, groupe leader de l’acier, pour la fabrication de ces éléments essentiels, ainsi que pour celle des grands anneaux et des agitos qui seront installés dans Paris. Grâce à sa capacité d’innovation, ArcelorMittal relèvera aussi à nos côtés le défi de Jeux à la fois spectaculaires et plus responsables. Bienvenue dans l’aventure ! »

« Nous sommes fiers d’être Partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cet événement sportif mondial, le plus célèbre et le plus fédérateur de tous, rencontre les valeurs qui animent notre groupe et l’ensemble de nos 158 000 salariés à travers le monde : l’effort et le dépassement de soi, l’inclusion et la diversité, et la recherche du net zéro avec cet objectif que s’est fixé Paris 2024 de limiter son empreinte CO2. C’est un grand honneur pour moi et pour ArcelorMittal de pouvoir contribuer ainsi à cette exceptionnelle célébration du sport. » ajoute Lakshmi Mittal, Président exécutif d’ArcelorMittal.

Au rang de Partenaire Officiel des JO de Paris 2024, ArcelorMittal rejoint Accor, Cisco, CMA CGM, Danone, Decathlon, FDJ, Le Cos Sportif ou encore pwc.

Une chose est sûre, ce nouveau sponsor de Paris 2024 ainsi que l’organisation des Jeux devront faire face à de nombreuses critiques alors que la société industrielle polluerait en connaissance de cause.

