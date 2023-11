Paris 2024 : Tourtel Twist mise sur 4 athlètes français pour sa team d’ambassadeurs

Supporter Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Tourtel Twist a présenté il y a quelques jours sa team d’athlètes composée de 4 sportifs français.

Dans le détail, la marque de bière sans alcool des Brasseries Kronenbourg mise sur Arnaud Gauthier-Rat et Youssef Krou (beach volleyeurs), Alexandre Lloveras (para-cycliste) ainsi que Laure Ustaritz (para-athlète).

« Tourtel Twist est une marque populaire, proche des Français, associée à des moments de partage, de convivialité en toute simplicité. Les athlètes qui ont rejoint la Team Tourtel Twist portent les couleurs de leur territoire, de leur club avec chacun un parcours singulier. Ils ont en commun le désir profond de relever le défi de participer et performer devant les supporteurs français » précise un communiqué. « Tourtel Twist va les accompagner dans leur préparation : de la course à la qualification puis à la quête de la médaille et transformer ses collaborateurs en véritables supporters de la Team. Athlètes et collaborateurs vont échanger, se rencontrer, partager tout au long de l’année avec en point d’orgue, l’ambition de célébrer Paris 2024 et de trinquer ensemble aux victoires. »

A lire aussi