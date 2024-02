Qui est nutribullet, nouveau partenaire officiel du Paris Basketball visible sur le maillot ?

Il y a quelques jours, l’agence Infront a officialisé la signature d’un contrat de partenariat entre nutribullet et le Paris Basketball.

Dans le cadre de cet accord signé pour 3 saisons, le logo de la marque de blenders s’affiche désormais comme sponsor visible sur le maillot de l’équipe évoluant en Betclic Elite.

« Le Paris Basketball et nutribullet sont deux marques riches de promesses au développement très rapide. Elles partagent les valeurs d’excellence, d’ouverture et favorisent le bien-être et le développement de soi. Nous sommes impatients de faire découvrir aux joueurs et à tous les fans l’univers enthousiasmant de notre marque pour un maximum de nutrition au quotidien en toute simplicité. » précise Xavier Caro, Directeur Marketing & Communication De’Longhi France, dans un communiqué. Depuis deux ans, le groupe De’Longhi distribue la marque américaine en France.

ON RAMÈNE LA COUPE À LA MAISON PARIS POUR PARIS 🖤❤️💙 pic.twitter.com/cRy1cq2CJD — Paris Basketball (@ParisBasketball) February 18, 2024

« Nous sommes très heureux d’avoir initié ce rapprochement entre nutribullet et le Paris Basketball » ajoute Alexis Zabel, Directeur Général d’Infront France. « Entre l’arrivée à l’adidas arena et le premier titre de l’histoire du club (Leaders Cup) glané le week-end dernier, ce premier partenariat symbolise à la fois le travail de toutes les équipes impliquées dans ce projet mais surtout toute l’attractivité et le potentiel marketing du club pour les marques. »

Dans le détail, le logo de nutribullet apparait au dessus de celui de Courtyard by Marriott.

« Cette première prise de parole dans le sponsoring sportif en France pour nutribullet s’inscrit dans une stratégie globale de communication qui vise notamment à développer la notoriété de la marque auprès d’une cible jeune et sportive » ajoute le communiqué. « C’est également un moyen pour la marque de rappeler ses origines américaines en s’associant à une discipline qui est née de l’autre côté de l’Atlantique il y a plus d’un siècle. »

A lire aussi