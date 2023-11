Rugby – 2 sponsors historiques prolongent avec la Ligue Nationale de Rugby

A l’occasion de la présentation de son plan stratégique 2023-2027 ce matin, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a officialisé la prolongation de deux contrats de sponsoring historiques.

Partenaires Majeurs de la LNR, GMF et Société Générale renouvellent leur soutien aux dirigeants pour continuer d’accompagner le développement du rugby professionnel.

Dans le détail, GMF a prolongé jusqu’en 2028 (comme Intermarché il y a quelques semaines) en tant que sponsor du TOP 14, PRO D2 et In Extenso SUPERSEVENS. De son côté, Société Générale accompagnera le TOP 14 et la PRO D2 jusqu’en 2027.

« Nous sommes très heureux et fiers de renouveler notre partenariat avec la LNR. Acteur historique et soutien constant du rugby français, GMF va s’impliquer pleinement pour valoriser les compétitions qui rythment la saison et faire rayonner les valeurs mutualistes que nous partageons avec le rugby, telles que la solidarité et l’engagement. » explique Daniel Dréan, Directeur marketing, communication et partenariats, GMF Assurances, dans un communiqué.

Dans les années à venir, la LNR prévoit d’intensifier son offre de partenariat afin de booster ses revenus commerciaux. En outre, la ligue compte notamment développer sa base de données pour dépasser 1 million de fans en 2027. Le développement marketing du TOP 14 devrait notamment accélérer à l’international.

Emmanuel Eschalier sur l’engagement auprès du rugby amateur : « Poursuivre notre engagement indéfectible auprès du rugby amateur, c'est soutenir le maillage territorial essentiel. Avec 1950 clubs, 300 000 licenciés, et 35 000 matchs par an, chaque coin de notre pays vibre au… pic.twitter.com/b9ZjBoIzid — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) November 20, 2023

