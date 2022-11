Club mythique du rugby français, le Rugby Club Toulonnais a annoncé aujourd’hui la mise en place d’un Hall Of Fame à la mode américaine. Le premier dans l’histoire du sport français et du rugby mondial selon les intéressés.

« C’est la premier Hall of Fame du sport français, nous sommes très, très fiers que ce soit au RCT ». Voilà comment a débuté le discours de Bernard Lemaître, président du Rugby Club Toulonnais. Ce matin dans la boutique Sports d’Époque situé dans le 4e arrondissement de Paris, le RCT a convié quelques journalistes pour annoncer le lancement d’un « Hall Of Fame ». Ce « Temple de la Renommé » en français, est une commémoration largement répandue aux États-Unis, notamment en NBA pour honorer les légendes du basket.

Une manière pour Toulon, qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis quelques années, de renouer avec son glorieux passé. « On essaye de construire ou plutôt de reconstruire un club qui a été très mal, il y a encore 4 ans. » détail Bernard Lemaître. L’objectif étant également de transmettre une partie de l’histoire du club aux plus jeunes fans du Rugby Club Toulonnais. « C’est une référence à notre histoire et un hommage très profond à tous les hommes qui l’ont écrite. » poursuit le président.

Ensemble, écrivons la légende… ⚫ Il est l’heure pour vous supporters, supportrices, de voter pour vos 1️⃣5️⃣ légendes du @RCTofficiel Rendez-vous juste en dessous pour effectuer votre choix ⤵️ — RCT – RC Toulon (@RCTofficiel) November 24, 2022

Une première dans le sport français

Pour cette première dans le sport français et lors du choix du nom du dispositif, l’influence américaine s’est forcément faite ressentir. « On aurait pu l’appeler « La Galerie des Légendes », ça a suscité des débats. Mais aujourd’hui, ça ne veut pas dire grand-chose même a des fans de sport français. » explique François Pesenti, directeur exécutif du RCT. « Alors que pour n’importe quel fan de sport français un « Hall of Fame » ça veut tout de suite dire quelque chose parce que ça fait référence à Michael Jordan et à toutes les légendes du sport. Je pense que c’est plus compréhensible par une grande majorité des fans, toute générations confondus. »

Surtout qu’il y a pratiquement 10 ans, le club avait honoré quelques unes de ses légendes sur des pavés avec le dispositif « Avenue des Légendes ».

Un dispositif qui pourrait inspirer d’autres club, et pas seulement de rugby. « Je crois que cela va susciter des vocations. », poursuit François Pesenti. « On discute avec l’écosystème du sport pro, il y aura d’autres initiatives dans la matière. C’est sympa d’être les premiers, mais je pense que c’est quelque chose qui va devenir récurent dans le sport français. »

À partir de cette saison, donc, 5 joueurs emblématiques du RCT seront ainsi intronisés au Hall of Fame du club, et ce, chaque année. Cette nouveauté sera développée en lien avec les fans du club et du rugby en général puisque ce sont eux qui choisiront les joueurs qui entreront dans ce temple de la renommé. Ce Hall of Fame est l’une des initiatives présentée il y a quelques mois par le club dans le cadre de son développement futur.

Les dates clés de ce Hall of Fame

À partir d’aujourd’hui à 18 heures, il sera possible de présélectionner 15 joueurs sur un groupe de 150 légendes. Le 14 décembre, un comité de sélection, composé de personnalités du club, du rugby et également d’autres univers comme par exemple l’écrivain Marcel Ruffo, officialisera les 15 présélectionnés. Tous les critères d’éligibilité n’ont pas encore été définis et ce comité de sélection les affinera avant l’étape suivante.

Du 10 au 15 janvier 2023, les votants désigneront parmi ces « 15 finalistes », 5 joueurs. Quelques mois après, le 4 mars, ce même comité validera les 5 premiers entrants dans le Hall Of Fame du RCT. Ils seront d’ailleurs annoncer le même jour, à la mi-temps du match contre le Stade Français au Stade Félix Mayol de Toulon.

À noter également que des entraîneurs, mais aussi des dirigeants pourront entrer dans ce Hall of Fame. Point d’orgue pour le RCT, une soirée de gala organisé fin avril 2023 réunira des personnalités du rugby pour honorer les premiers entrants. Une soirée que François Pesenti veut médiatiser. « On veut lui donner un caractère national et international donc il y aura des partenariats médias importants. C’est un moyen de l’ouvrir à l’ensemble des publics. Tout ne peut pas être invité à la soirée, mais on veut faire partager cette soirée à tout le monde. » Une mise aux enchères pour une action caritative va également avoir lieu lors de cette soirée.

« Le Hall of Fame fera partie de note dispositif métavers »

Dans le cadre du développement du Rugby Club Toulonnais dans le monde virtuel, ce « Hall of Fame » fera ainsi partie du dispositif métavers du club. « Ce qui permettra d’avoir de la réalité augmentée, de la 3D, ça fera partie des choses qu’on mettra en place. » ajoute François Pesenti. Une collection NFT dédiée sera même dévoilée prochainement.

Une gamme de produits officiels en lien avec le « Hall of Fame » sera disponible sur les boutiques internet et physique du RCT. Ces maillots vintages seront également vendus dans les points de vente des habilleurs officiels du club comme « Sports D’Époque » et « Blacks Legend ». Pour l’instant, aucun design n’a encore été officialisé.

Le club annonce également que d’autres partenaires privés ou public pourront aussi participer a cet évènement comme à la soirée de gala.

