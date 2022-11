Les chaussures portées par les 830 joueurs à la Coupe du Monde de football Qatar 2022 (Etude Footpack)

Pour cette Coupe du Monde de football 2022 disputée au Qatar, les équipementiers Nike, adidas et Puma se partagent la très grande majorité des pieds des footballeurs.

Sur les quelques 830 joueurs de la compétition scrutés par le site Footpack.fr, la moitié (50,06%) porte des crampons de la marque Nike, soit 415 joueurs. Les principaux ambassadeurs de la marque au swoosh sont Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Kevin de Bruyne, Harry Kane, Vinicius JR,…Pour rappel, Nike arrive également en tête des nations concernant les maillots de la compétition avec 13 nations sur 32.

adidas occupe la seconde position en chaussant 275 joueurs du mondial 2022 (33,17%) selon le site spécialisé dans les équipements de football. Les principaux ambassadeurs de la marque aux trois bandes sont Lionel Messi, Pedri, Achraf Hakimi, Son Heung-Min, Jude Bellingham, Serge Gnabry, Benjamin Pavard…

Le podium est complété par Puma qui chausse 104 joueurs soit 12,55%. Les principaux ambassadeurs de Puma sont Neymar JR, Antoine Griezmann, Olivier Giroud,…

Au total et selon les chiffres de Footpack, 95,78% des joueurs de la Coupe du Monde Qatar 2022 portent des crampons Nike, adidas et Puma.

Derrière, on retrouve des marques comme Mizuno, New Balance, Lotto, Under Armour, Pirma, Asics, Umbro ou encore Charly Futbol.

Nike toujours leader mais moins dominateur quantitativement

« Il est intéressant de noter que le chiffre de Nike passe de 62,8% en 2018 à 50,06% en 2022, soit une baisse de 12% en quatre ans » explique Footpack. « À l’inverse, adidas progresse de 4% pour atteindre 33,2% quand PUMA passe de 5% en 2018 à 12,55% en 2022 (+7,5%). Que ce soit pour adidas et PUMA, l’évolution des parts de voix dans les championnats nationaux se ressent avec une hausse de la représentation en Coupe du Monde tandis que Nike confirme les contours de sa stratégie mise en place depuis quelques temps : privilégier le qualitatif au quantitatif. En Équipe de France par exemple, 60% des joueurs sélectionnés portent des chaussures Nike. Au coup d’envoi de France-Australie, ils étaient 8 sur 11 à porter les crampons de la marque américaine. »

Lors de la Coupe du Monde en 2014 et selon notre infographie de l’époque, Nike était déjà leader avec 53% des joueurs.

