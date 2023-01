Fnac Darty devient Supporteur Officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024

Hier, Fnac Darty a officialisé la signature d’un partenariat avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le détail, l’entreprise spécialisée dans la distribution de bien culturels à travers les enseignes Fnac et Darty devient Supporteur Officiel de Paris 2024.

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 représentent une opportunité unique pour Fnac Darty de mettre en avant son savoir-faire. Nous sommes honorés et fiers d’avoir été choisis par Paris 2024 pour faire rayonner ces Jeux, à travers les événements culturels mis en place en amont et les services offerts pendant les compétitions » précise Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, dans un communiqué. « Ce partenariat est une reconnaissance de l’expertise du groupe dans l’accompagnement au quotidien des Français. Aussi, cet événement marquera le plein engagement de nos 18 000 collaborateurs pour faire du plus grand évènement sportif du monde un succès mémorable et une vitrine culturelle pour le pays ».

Dans le cadre de cet accord, le groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’euros en 2021 annonce vouloir « développer des initiatives qui pourront s’inscrire dans l’Olympiade Culturelle ». Un partenariat qui devrait également profiter aux athlètes avec des services mis en place au sein du Village des athlètes. Avec plus de 750 magasins en France, le Groupe Fnac-Darty devrait mettre en vente quelques produits dérivés Paris 2024 comme les cahiers d’activités et de coloriage ou certainement les Mascottes qui sont mises en avant dans la vidéo de présentation ci-dessus.

« Ensemble, nous partageons l’ambition de rapprocher le monde du sport et celui de la culture. Les Jeux de Paris 2024 sont une superbe opportunité pour cela, notamment grâce à l’Olympiade culturelle, qui permet de soutenir et de valoriser des projets, à destination du plus grand nombre, mêlant l’art et le sport » détaille Tony Estanguet, Président de Paris 2024. « La présence de magasins Fnac et Darty partout sur le territoire, et la forte notoriété du groupe, seront des atouts essentiels, qui contribueront à la réussite des Jeux. »

A ce rang de « Supporteur Officiel », le plus abordable pour s’associer aux JO de Paris 2024, Fnac Darty rejoint Airweave, DXC Technology, Egis, Enedis, Myrtha Pools, OnePlan, Optic 2000, Ottobock, Randstad, Salesforce, SCC et Sodexo Live !.

Récemment, Paris 2024 a budgété 4,38 milliards d’euros de revenus, dont la majorité des recettes proviendra de la billetterie et des hospitalités (VIP) avec 1,423 milliard d’euros, soit 33% de revenus globaux.

Les autres principales sources de revenus de Paris 2024 seront les partenariats domestiques estimés à 1,242 milliard d’euros (28%) et la contribution du Comité International Olympique (incluant les droits TV et les partenariats TOP) avec 1,238 milliard d’euros (28%).

