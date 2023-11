SIG Strasbourg – Matt Pokora : « On va travailler sur l’expérience du spectateur »

Mardi, le club de basket de la SIG Strasbourg a officialisé l’arrivée de Matt Pokora comme nouvel actionnaire du club, comme évoqué par le chanteur en septembre dernier.

Au préalable, le club a fait évolué les statuts de SIG & Entreprises permettant d’augmenter le montant autorisé d’actions détenus par une entreprise (de 10 à 60) pour un montant de 300 000€ maximum dorénavant. De quoi favoriser l’entrée de nouveaux investisseurs.

« Cette ouverture du capital nous permet aujourd’hui de vous annoncer l’entrée au capital du club de Matt Pokora à hauteur de 300 000€. Nous sommes heureux et fiers de la confiance que nous accorde Matt. » a précisé Christophe Schalk Président SIG & Entreprises.

Très heureux d’officialiser mon arrivée, en tant qu’actionnaire, au sein de @sigstrasbourg et de pouvoir m’impliquer dans la vie du club de ma ville . Hâte de me mettre au boulot avec les équipes ! 🙏🏼♥️🤍 pic.twitter.com/IUH2dQSLFT — Matt Pokora (@MPokora) November 28, 2023

« En tant qu’amoureux de ma ville dans un premier temps, amoureux de sport dans un second temps et supporter de la SIG je deviens actionnaire du club. Avant que j’emménage à Paris, il y a 20 ans, je venais avec mon papa voir des matches ici, à l’époque des frères Pietrus à Pau. C’était une volonté de ma part, notamment après des discussion cet été avec mon ami Tony Parker de m’investir pour le club de ma ville » explique Matt Pokora et comme l’explique le club. « Un investissement financier, oui, mais surtout m’investir aussi personnellement dans la vie du club, sur un poste en orienté Direction Artistique, avec mon regard d’artiste sur toute l’expérience qu’on peut proposer aux spectateurs du Rhenus. Cette énergie avec laquelle j’arrive, j’ai envie de la communiquer aux fans de la SIG, mais aussi à la ville de Strasbourg pour ramener d’autres supporters. J’ai pleins d’idées qu’on va mettre en œuvre dans les semaines à venir avec les équipes et on verra les premiers effets pour le lancement de la saison prochaine ».

« On va travailler sur l’expérience du spectateur, à partir du moment où il arrive au Rhenus et jusqu’à son départ. Ce que je veux apporter c’est que, bien sur on veut tout gagner, mais qu’on gagne ou qu’on perde, que le spectateur reparte en aillant passer un bon moment et qu’il ait envie de revenir, d’être là à chaque match derrière la SIG. J’ai envie de voir des maillots de la SIG dans la rue et pas des maillots des Lakers, des Bulls ou d’une autre équipe américaine. Il faut mettre la lumière sur notre équipe et faire en sorte qu’une nouvelle génération s’attache à notre club, que les gens se rendent comptent que le basket est un vrai spectacle. L’atmosphère compte et pas seulement pendant le match, avant aussi. Il faut galvaniser le public, les joueurs, ce sont toutes ces conditions qui participent à la performance aussi. Un hymne est quelque chose à laquelle je pense notamment. Quelque chose d’identitaire, de typique à ce club et que ce soit en place avant un match ».

« Il y a des équipes en place, on va travailler main dans la main. Je ne viens pas pour faire une révolution. Il faut que l’on trouve des moyens afin d’améliorer cette expérience. C’est aussi ça mon rôle, de trouver des solutions. Je n’arrive pas en disant « j’ai toutes ces idées, maintenant sortez le chéquier ». NON ! J’ai des idées, je les assume et je vais trouver les fonds nécessaires pour les appliquer. La lumière dont je bénéficie de part mon métier et ma place, je souhaite qu’elle se projette aussi sur la SIG, pour attirer de nouveaux sponsors, mais aussi garder ceux qui sont déjà là. On va, tous ensemble, redonner une nouvelle dynamique à notre club ».

🎙️M.Pokora : "Il y a de belles choses déjà en place : l'identité du club, la SIGArmy. Créer un hymne pour galvaniser le public, les joueurs, ça fait partie de mes réflexions oui. Je viens du sport avant la musique. Je sais que l'atmosphère est importante !" pic.twitter.com/4JPlUJSv4a — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) November 28, 2023

