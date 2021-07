Sponsoring – Bistro Régent passe au dos du maillot des Girondins de Bordeaux jusqu’en 2024

Hier, le club de Ligue 1 Uber Eats des Girondins de Bordeaux a officialisé la signature d’un nouveau contrat avec son partenaire Bistro Régent.

Après avoir été le sponsor maillot face à domicile et à l’extérieur depuis 2019, la chaîne de restauration fondée à Bordeaux fait de nouveau évoluer sa visibilité. De 2017 à 2019, Bistro Régent était présent sur la face avant du maillot away et au dos du domicile.

Bistro Régent passe sur le dos des maillots des Girondins

A partir de la saison 2021-2022, Bistro Régent sera désormais visible sur le dos des maillots de l’équipe masculine et féminine des Girondins de Bordeaux dans le cadre d’un nouvel accord conclu jusqu’en 2024.

« En réaffirmant sa confiance Bistro Régent entend se positionner comme un partenaire historique et engagé aux côtés du FC Girondins de Bordeaux » précise le communiqué des Girondins. Notons que Bistro Régent sera sur la face avants des autres sections sportives du club.

Au dos du maillot, le logo Bistro Régent va donc prendre la place de Betclic qui était visible à cet espace depuis deux saisons.

Winamax sponsor maillot face ?

Comme l’AS Monaco qui tourne la page FEDCOM ou encore l’ASSE qui accueille ZEbet, les Girondins de Bordeaux auront donc un nouveau sponsor maillot principal pour la saison à venir en Ligue 1 Uber Eats.

Reste à savoir qui. Selon L’Equipe, c’est Winamax qui tiendrait la corde et attendrait d’en savoir plus sur les décisions de la DNCG concernant l’avenir du club bordelais.

Pour rappel, Winamax a déjà été sponsor des Girondins de Bordeaux par le passé en s’affichant notamment sur le short des joueurs en Ligue 1. L’opérateur de paris sportifs et poker en ligne avait également été sponsor maillot du club pour l’Europe lors des saisons 2017-2018 (élimination en tour préliminaire de l’Europa League) et 2018-2019 (Europa League).

Sur la manche gauche de leur maillot, les joueurs bordelais porteront à nouveau logo de la marque automobile Cupra, sponsor du FCGB depuis quelques mois. Outre les annonces de la DNCG concernant le club, les supporters attendent également le reveal des nouveaux maillots adidas pour la saison 2021-2022.