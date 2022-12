Sponsoring – Rent A Car nouveau partenaire de la Ligue Nationale de Basket jusqu’en 2025

Il y a quelques jours, la Ligue Nationale de Basket a officialisé la signature d’un partenariat avec Rent A Car jusqu’en 2025.

Dans le cadre de cet accord, le loueur de véhicules devient Partenaire Officiel de la LNB. Rent A Car sera notamment visible dans toutes les salles de Betclic Elite.

« Rent A Car affichera sa marque sur les écrans LED de tous les matchs de la Betclic ELITE et de la Pro B. La visibilité de la marque sera répétée pendant les matchs. De plus, la marque sera affichée sur les panneaux interviews lors des opérations événementielles et lors des Finales » nous explique Géraldine Gauthier, Responsable de la Communication Corporate de Rent A Car.

« Il s’agit actuellement du seul partenariat sportif noué nationalement par la marque Rent A Car »

Outre cette visibilité dans les salles et donc en TV lors de la retransmission de matchs sur beIN SPORTS ou encore France 3 Régions (+ intégralité sur LNBTV), Rent A Car présentera également tous les mois le TOP 10 des meilleures actions du Championnat de France. De quoi s’offrir une visibilité supplémentaire notamment sur les réseaux sociaux.

Pour la LNB, cette association est également un bon moyen d’exposer son produit basket à une audience supplémentaire puisque le programme TOP 10 sera diffusé dans toutes les agences du réseau.

Enfin, l’image collective des joueurs et des clubs habillera bientôt les véhicules et les agences Rent A Car à des moments stratégiques du calendrier sportif.

Rent A Car et le sponsoring sportif

En signant ce nouveau contrat avec la Ligue Nationale de Basket, Rent A Car poursuit sa stratégie de partenariat sportif après avoir été partenaire du skipper Fabrice Amedeo de 2018 à 2021.

« Rent A Car a choisi de poursuivre sa stratégie en s’orientant désormais sur le sport collectif, le basket en particulier, en tant que partenaire officiel de La Ligue Nationale de Basket jusqu’en 2025.Il s’agit actuellement du seul partenariat sportif noué nationalement par la marque Rent A Car. Au niveau local, certaines de nos équipes d’agences succursales et de nos franchisés soutiennent des clubs ou compétitions de renom sur leur périmètre géographique respectif » nous précise Géraldine Gauthier.

A Montpellier, les succursales de Rent A Car soutiennent notamment le tournoi de tennis de l’Open Sud de France. A Lyon, des franchisés soutiennent le club féminin LDLC ASVEL, le club de rugby de l’ouest lyonnais « l’ARCOL » ainsi que le club de Handball de Villeurbanne. « Dernier exemple, Philippe Reynier, franchisé Rent A Car de Grenoble et de son agglomération, est partenaire historique de l’équipe de hockey sur glace « Les Brûleurs de Loups » de Grenoble ».

« A l’instar de nos clubs qui font rayonner le basket sur tout le territoire, Rent A Car est une entreprise proche de ses clients et présente partout en France. Ce partenariat sur trois ans offrira la possibilité de construire une relation durable et vertueuse pour chacun. » Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket, dans un communiqué.

« La quête du challenge, le sens du collectif et le fair play sont autant de valeurs communes entre la Ligue Nationale de Basket et Rent A Car. Nous avons hâte d’endosser nos maillots de supporters et d’orchestrer de belles opérations pour nos collaborateurs, nos franchisés, clients et partenaires. » ajoute

Emmanuel Ribeiro, Directeur Général de Rent A Car.

