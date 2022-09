Tennis – La dernière de Roger Federer à la Laver Cup 2022 diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS

Pour celles et ceux qui n’auront pas la chance de se procurer un billet pour la Laver Cup 2022 et tenter d’apercevoir Roger Federer pour le clap de fin, il faudra se brancher sur beIN SPORTS, diffuseur exclusif du tournoi.

Evènement lancé en 2017 par TEAM8, Tennis Australia et le businessman Jorge Paulo Lemann, la Laver Cup 2022 disputée à l’O2 Arena sera donc la dernière sortie du tennisman suisse. Pendant 3 jours (23-25 septembre), la team Europe et la team World vont s’affronter en simples et en doubles.

Pour cet évènement, beIN SPORTS ne devrait pas rater une seule miette avec une diffusion prévue sur beIN SPORTS 1.

Outre Roger Federer, les joueurs engagés pour l’édition londonienne sont Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andy Murray, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Jack Sock et Frances Tiafoe. Reste à savoir à quel moment sera aligné le suisse. Les capitanes des deux équipes seront une nouvelle fois Bjorn Borg et John McEnroe.

Aux commentaires, les téléspectateurs retrouveront Frédéric Viard, Patrice Dumont, Mathieu Solier, Fabrice Santoro et Sébastien Grosjean.

Le dimanche 25 septembre, une émission spéciale « Roger Federer » sera proposée après la cérémonie.

A lire aussi