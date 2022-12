Tennis – Lacoste devient Partenaire Officiel du Mutua Madrid Open

Pour les trois prochaines éditions (2023-2025), Lacoste habillera le Masters 1000 et WTA 1 000 de Madrid. La marque agrandit encore un peu plus sa présence dans le monde du tennis.

La marque au crocodile devient ainsi le sponsor officiel habillement et chaussures du Mutua Madrid Open. Lors des 14 jours du tournoi ATP et WTA, Lacoste habillera les juges de ligne, les ramasseurs de balles, mais aussi tout le staff qui entoure le masters. À travers deux boutiques dédiées au tournoi, la marque proposera des créations « Fashion Sport » aux spectateurs du tournoi racheté par IMG.

« Je suis heureuse d’annoncer ce nouveau partenariat qui renforce le lien inextricable entre Lacoste et le tennis. Le sport a une aura unique qui lui permet de transcender la performance sportive en un véritable style de vie. Le Mutua Madrid Open incarne parfaitement cette évolution et se distingue notamment par la manière dont il allie audace, créativité et performance. » explique Catherine Spindler, directrice générale adjointe de Lacoste, dans un communiqué.

« Nous sommes ravis de commencer cette nouvelle aventure avec Lacoste. Notre ADN repose depuis toujours sur trois piliers : la jeunesse, la technologie et l’innovation. Lacoste, référence absolue dans le monde de la mode en général et du sport en particulier, partage avec le Mutua Madrid Open la poursuite de ces trois objectifs » ajoute Gérard Tsobanian, président et CEO du Mutua Madrid Open. Pour rappel, le directeur du tournoi est Feliciano Lopez.

