Tennis – Les tenues adidas de Tsitsipas, Zverev, Auger Aliassime, Muguruza, Sakkari… pour Roland-Garros 2023

Pour cette saison 2023 de terre battue, adidas tennis mise sur des tenues « camouflage » aux tons terreux.

Avec la collection baptisée « Paris PE23 », la marque aux trois bandes s’inspire de la pierre, de la brique et du schiste concassés des courts de tennis en terre battue. Des t-shirts, polos et autres robes qui seront portés par les principaux ambassadeurs adidas à Roland-Garros : Stefanos Tsitsipas, Garbiñe Muguruza, Felix Auger Aliassime, Dana Mathewson, Maria Sakkari et Sascha Zverev. Des pièces aperçues la semaine dernière à Monaco lors du Rolex Monte Carlo Masters remporté par Andrey Rublev.

« Les courts de terre battue de Paris sont emblématiques, c’est pourquoi nous avons décidé de nous inspirer de ces surfaces lors de la conception de notre nouvelle collection. Jouer au tennis sur terre battue est une expérience unique en son genre : les balles ne rebondissent pas de la même manière en fonction de la chaleur et, si le rythme des parties est moins endiablé, les athlètes doivent faire appel à encore plus de technique. Les joueurs et joueuses ont également la possibilité de glisser sur ce revêtement afin de renvoyer une balle que l’on aurait cru perdue » détaille Annette Steingass, directrice senior du département Tennis & Sport de court chez adidas, dans un communiqué. « Cette nouvelle collection possède des caractéristiques techniques qui reflètent les nuances de ce style de jeu afin de mieux répondre aux attentes de nos athlètes et de leur public. »

Des articles disponibles à la vente sur le site adidas.fr