ZR Communication redevient l’agence RP de Babolat

Cette semaine, l’agence de relations presse ZR Communication a confirmé le retour de Babolat parmi ses clients.

Après deux ans de collaboration avec l’agence 187 COM, Babolat va de nouveau travailler avec ZR Communication et sa fondatrice Shirley Ribeiro.

ZR Communication aura en charge l’ensemble des actualités de la marque sur les catégories tennis, padel et badminton à l’international ainsi que la communication du Président de la société basée à Lyon, Eric Babolat.

A quelques semaines, l’actualité de la marque devrait être intense en France avec Roland-Garros. Pour rappel, Babolat est l’équipementier raquette de Rafael Nadal et d’un certain Carlos Alcaraz, jeune espagnol de 19 ans qui confirme son potentiel en ce début d’année 2022 avec une actuelle 6ème place au classement ATP et 4 titres dont 2 Masters 1 000 (Miami et Madrid).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Babolat (@babolat)

A lire aussi