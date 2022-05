Activation – Expedia recrute Ronaldinho et vous offre une virée au coeur de Paris à l’occasion de la finale de l’UEFA Champions League 2022

Partenaire de l’UEFA Champions League depuis 2018, Expedia active son partenariat à l’occasion de la finale disputée en France en recrutant Ronaldinho.

Le brésilien, ancien joueur du Paris Saint-Germain, jouera les guides touristiques pour une poignée de chanceux lors d’une virée au coeur de Paris à bord d’un bus touristique. Baptisée « La Route 10 du Freestyle Tour de Ronaldinho », cette activation devrait également permettre au brésilien d’exposer tout son talent avec un ballon.

Pour tenter de vivre cette expérience et remporter également des billets pour la finale qui opposera Liverpool FC au Real Madrid, les fans de foot sont invités à suivre les instructions du post Instagram ci-dessous posté par Expedia.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ExpediaUK (@expediauk)



« Au cours de ma carrière, j’ai joué et visité de nombreuses villes magnifiques, mais Paris a une place spéciale dans mon coeur, c’était ma première maison européenne » précise Ronaldinho, dans un communiqué. « Je suis ravi de m’associer à Expedia dans le cadre de la Route 10 de mon Freestyle Tour, afin de pouvoir transmettre mon amour et ma passion pour cette ville et vraiment m’assurer que les fans profitent au maximum de leurs voyages en dehors des 90 minutes de football. »

Expedia va stopper la Ligue des Champions

Pour cette finale de la Champions League opposant le Real Madrid à Liverpool, Expedia devrait avoir une petite préférence. Le site de voyages est en effet sponsor manche du club anglais depuis 2020.

Ajoutons enfin qu’Expedia ne sera plus sponsor de l’UEFA Champions League la saison prochaine. Le contrat signé pour une saison (21-22) après celui de 3 ans ne sera pas renouvelé.

