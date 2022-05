Droits TV – Rugby : France Télévisions conserve l’exclusivité du Tournoi des 6 Nations jusqu’en 2025

Aujourd’hui, Six Nations Rugby et France Télévisions ont officialisé la prolongation de leur contrat de diffusion jusqu’en 2025.

Diffuseur historique du Tournoi des 6 Nations, France Télévisions a acquis les droits exclusifs de diffusion des quinze matchs du Tournoi des Six Nations (partenaire-titre Guinness) et des quinze matchs du Tournoi des Six Nations féminin (partenaire-titre TikTok) de 2023 à 2025 inclus.

En outre, France TV a également acquis les droits exclusifs de diffusion des trois matchs du XV de France masculin de la Tournée d’Automne 2022, qui opposeront le récent vainqueur du Grand Chelem à l’Australie, à l’Afrique du Sud et au Japon.

« France Télévisions est un incroyable partenaire de longue date du Tournoi des Six Nations. J’ai hâte de poursuivre ce partenariat fructueux et de permettre à nos Tournois masculin et féminin d’atteindre des sommets encore plus élevés » explique Ben Morel, PDG du Six Nations Rugby, dans un communiqué. « En collaboration avec France Télévisions, le Six Nations Rugby s’engage à offrir aux fans de rugby français la meilleure couverture possible de nos Tournois, pour qu’ils puissent profiter du sport qu’ils aiment et continuer à vivre les moments inoubliables auxquels ils s’attendent. »

Un pic à 10,5M de téléspectateurs pour le Grand Chelem des Bleus

En mars dernier, la victoire du XV de France face à l’Angleterre (25-13), synonyme de Grand Chelem dans ce Tournoi des 6 Nations 2022, a réuni en moyenne près de 9 millions de téléspectateurs sur France 2 (samedi soir à 21 heures), avec en prime un pic d’audience à 10,5 millions.

« Grâce à cet accord, l’ensemble des français vont pouvoir continuer à regarder gratuitement les exploits des Equipes de France. Nos antennes et nos offres numériques seront mobilisées pour faire vivre l’ensemble des compétitions à travers les directs, résumés, interviews et reportages » ajoute Laurent-Eric Le Lay, Directeur des sports France Télévisions.

A lire aussi