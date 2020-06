uhlsport dévoile les nouveaux ballons officiels de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT pour la saison 2020-2021

Quelques jours après le reveal des nouveaux logos de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT, changement de Nameur oblige, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé ce matin les nouveaux ballons pour la saison 2020-2021.

Conçus par uhlsport, ces deux ballons – Elysia pour la Ligue 1 et Triomphéo pour la Ligue 2 – seront utilisés en match officiel dès la première journée des deux championnats. Précisons qu’une seconde version du ballon sera utilisé pour les matchs retours de la Ligue 1.

« Pour cette nouvelle saison, le design d’Elysia a été repensé. Si l’on retrouve dans sa construction les panneaux en hexagone, symbole de la France et du trophée de la Ligue 1 Uber Eats, le ballon intègre cette année une étoile stylisée et de nouvelles couleurs : marine, jaune fluo et rouge fluo qui enflamment l’ensemble ! » précise le communiqué. « Le ballon Elysia concentre la quintessence du savoir-faire technologique uhlsport. Son design exclusif et novateur a été spécialement développé pour la Ligue 1 Uber Eats. Son nom, double référence aux champs élyséens de la mythologie « réservés aux hommes vertueux et aux héros » et au lieu de célébration des victoires françaises, fait écho au ballon de la Ligue 2 BKT : le Triomphéo. »

Sur ces deux ballons, on retrouve les nouveaux logos « Ligue 1 Uber Eats » et « Ligue 2 BKT ». Si la couleur à dominante verte du logo de la L2 est conservée, la monochromie a été retenue pour celui de la Ligue 1.

140€ le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats

Côté retail, le ballon de la Ligue 1 Uber Eats sera décliné en plusieurs versions. Comptez 140 euros pour le ballon officiel, 60€ pour le match Pro, 35€ pour le pro training, 30€ pour le pro Ligue, 20€ pour le Replica, 8€ pour le Mini et 25€ pour la version Beach soccer.

Pour rappel, uhlsport est le ballon officiel de la Ligue 1 depuis la saison 2017-2018 (en remplacement d’adidas) et jusqu’au moins 2022 (contrat de 5 ans).

Concernant la Ligue 2, uhlsport est fournisseur du ballon officiel depuis 2012. Un contrat renouvelé il y a quelques années et qui court également jusqu’en 2022.