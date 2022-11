Dubaï surfe sur la Coupe du Monde de football Qatar 2022 en s’offrant Karim Benzema et sa célébration « Benzayala »

A l’occasion de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le voisin Dubaï a décidé de miser sur Karim Benzema pour une campagne promotionnelle autour de l’international français.

Blessé, l’attaquant des Bleus ne participera pas au mondial. Un coup dur pour l’équipe de France mais également pour Dubaï qui a misé sur son image. Dans la campagne « Where The World Celebrates » et la vidéo « Celebrate like an icon », le vainqueur du Ballon d’Or 2022 nous dévoile sa nouvelle célébration baptisée la « Benzayala ».

« L’inspiration est venue de la célèbre « Ayala ». Une danse culturelle traditionnelle exécutée par les Emiratis lors de célébrations particulières » a expliqué Karim Benzema au média Goal.com qui relaie la campagne promotionnelle de Visit Dubaï. « Pour célébrer mon implication dans la campagne Where the World Celebrates, le Benzayala est une combinaison de mon nom de famille et de cette danse traditionnelle, avec ma propre touche. »

Reste à savoir si Karim Benzema aurait effectué cette petite danse pour célébrer un but lors de la Coupe du Monde au Qatar. Malheureusement pour les Bleus et l’histoire du marketing sportif, nous ne le saurons jamais…

Outre Benzema, Dubaï a également mis en scène Bebeto, Roger Milla ou encore Brian Laudrup.

Messi avec l’Arabie Saoudite, Pirlo et Beckham avec le Qatar

Récemment, Lionel Messi a lui signé un contrat d’ambassadeur avec l’Arabie Saoudite.

Le Qatar, pays hôte de la Coupe du Monde 2022 a également signé quelques personnalités du football. Andrea Pirlo est ainsi dans la dernière campagne « Pas de foot, pas de problèmes ». Un pays qui s’est également offert David Beckham pour promouvoir la destination Qatar.

A lire aussi