F1 – Bitdefender nouveau sponsor de la Scuderia Ferrari

Hier, Bitdefender a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la Scuderia Ferrari.

La société spécialisée dans la cybersécurité fait son entrée dans le monde de la Formule 1.

Dans le cadre de cet accord, Bitdefender apposera son logo sur les casques des pilotes Ferrari ainsi que sur les monoplaces pilotées par Charles Leclerc et Carlos Sainz dès cette fin de semaine et le Grand Prix de Singapour. A partir de la saison 2023, le logo sera également présent sur les combinaisons des pilotes et les uniformes d’équipe.

« Bitdefender a en commun avec la Scuderia Ferrari un héritage d’excellence et une expérience avérée dans le développement de technologies modernes et novatrices à même de fournir des résultats qui font la différence. Lorsque chaque seconde compte, seules les voitures les plus à la pointe remportent les courses. De même, seule la technologie la plus avancée à la capacité de prévenir, bloquer et remédier efficacement les cybermenaces » précise Florin Talpes, co-fondateur et CEO de Bitdefender, dans un communiqué. « Établir un partenariat avec la Scuderia Ferrari, la plus emblématique des équipes de Formule 1, a été une évidence pour Bitdefender et nous nous réjouissons de cette opportunité de renforcer notre notoriété tout en restant concentrés sur la mise à disposition d’une cybersécurité de pointe à nos clients du monde entier ».

