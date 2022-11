Premier Padel – Nasser Al Khelaïfi : « Ce que nous avons réalisé en moins d’un an est miraculeux »

A l’occasion de la Coupe du Monde de football 2022 organisée au Qatar, Nasser Al Khelaïfi a donné une une interview au journal espagnol Marca.

Outre les actualités autour du Qatar, le président du Paris Saint-Germain est notamment revenu sur le nouveau circuit professionnel de padel baptisé « Premier Padel » lancé cette année par la Fédération Internationale de Padel (FIP) et Qatar Sports Investments (QSI) et qui vient concurrencer les autres circuits déjà existants comme le World Padel Tour.

« Ce que nous avons réalisé en moins d’un an est miraculeux » explique à Marca Nasser Al-Khelaïfi, avec sa casquette de président de QSI. « Le circuit ne cesse de s’étendre car les joueurs sont au centre de tout. Nous avons des partenaires importants qui veulent investir et nous rejoindre. Les tournois que nous avons organisés à Madrid, Rome, au Qatar, en Argentine et cette semaine au Mexique sont de classe mondiale. Le padel est une grande passion et nous construisons quelque chose de très spécial ».

Pour rappel, le circuit Premier Padel a été lancé en février 2022 et offre des dotations financières records aux joueurs. Sur le modèle du tennis, Premier Padel propose notamment 4 évènements de première catégorie (Majeurs), à l’image des tournois du Grand Chelem. L’un des quatre s’est déroulé cet été à Roland-Garros.

A Doha, Nasser Al-Khelaïfi, chaussures Asics aux pieds et raquette Bullpadel à la main, a partagé avec Marca quelques instants padel en présence d’anciens joueurs de football comme Batistuta, Kaka, Puyol, Franck de Boer ou encore Patrick Kluivert.

