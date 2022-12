La régie Amaury Media devient partenaire de la SporTech Fr

Amaury Media et la « SportTech française » sont désormais liés. La régie publicitaire et le collectif qui regroupe des startups françaises du sport ont noué un partenariat.

A travers celui-ci, Amaury Media, souhaite « accompagner ces entreprises qui innovent dans le domaine sportif ».

Le groupe, qui détient entre autres le journal et la chaîne L’Équipe, va leur proposer « des dispositifs publicitaires innovants, combinant expertise éditoriale, maîtrise technologique et nouveaux systèmes de communication ».

42 millions de lecteurs, spectateurs ou internautes

« Le sport est un formidable terrain d’expression pour les marques. Les équipes d’Amaury Media accompagnent les annonceurs en leur proposant des solutions innovantes pour communiquer dans un contexte positif et engageant auprès de 42 millions de lecteurs spectateurs ou internautes. En devenant partenaire du collectif SporTech Fr, nous voulons nous engager plus loin dans l’innovation sportive et digitale et accompagner les jeunes entreprises françaises qui inventent le sport de demain », détaille Kevin Benharrats, directeur général d’Amaury Media, dans un communiqué.

Pour rappel, le collectif SportTech a été lancé en 2019 autour d’une cinquantaine de startups sportives. Aujourd’hui, le nombre a pratiquement doublé. Des jeunes entreprises qui cumulaient en 2021 un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros.

Parmi les startups membres de SportTech Fr, on retrouve Airfit, AssoConnect, Gymlib, MonPetitGazon, MyCoach, Rematch, Sorare, Sport Heroes, SportEasy, StadiumGo, Vogo,…

« Nous sommes ravis qu’Amaury Media devienne le partenaire média de la SporTech ! En nous associant à la régie référente sur le sport, nous espérons accélérer la visibilité et la croissance du collectif et de ses membres, tout en assurant à Amaury un lien privilégié avec nos startups. C’est par ailleurs dans notre volonté commune de participer activement au développement du secteur que nous mettrons en place à l’avenir de nombreux projets communs », expliquent Aurélie Dyèvre et Sofiane Laurent, co-présidents du collectif SporTech Fr.

A lire aussi