Le PSG met ses supporters en avant dans sa nouvelle campagne de réabonnement 2024-2025, voici les tarifs

Le Paris Saint-Germain a dévoilé sa campagne de réabonnement pour la saison 2024-2025 en mettant 23 supporters en scène.

Pour cette campagne, le PSG « célèbre la fidélité de ses supporters ». Mais avec le départ prévu de Kylian Mbappé cet été, sur quoi d’autres le club peut-il désormais miser pour continuer d’afficher « guichets fermés » ?

23 abonnés de tous âges et de tribunes différentes ont pris part à un shooting

Dans une vidéo de 44 secondes intitulée « Emportés Par Paris », le club montre le Parc de Princes et ses supporters un soir de match. Le tout rythmé par une version remixé du titre La Foule d’Édith Piaf. Une vidéo dynamique imaginée avec l’agence LaFourmi qui veut donc célébrer les supporters.

« Pour cette campagne de réabonnement, le Paris Saint-Germain rend hommage à ses abonnés et supporters qui font battre le cœur du Club et représentent fièrement ses couleurs au Parc, en France et partout en Europe lors des grands déplacements » explique le PSG. « Pour immortaliser cette passion commune, 23 abonnés de tous âges et de tribunes différentes ont pris part à un shooting spécial aux abords de l’antre mythique des Rouge & Bleu pour capter l’euphorie qui anime tous nos supporters à l’approche imminente des rencontres à domicile. »

« Cette année encore, l’engouement pour la magie des rencontres du Paris Saint-Germain à domicile a atteint des niveaux records. Chaque jour, nous travaillons d’arrache-pied pour faire de l’expérience stade du Paris Saint-Germain l’une des meilleures au monde. Le succès de nos offres est une formidable récompense. » précise Nicolas Arndt, Directeur des Revenus Stade, dans un communiqué.

À noter que cette campagne de réabonnement concerne uniquement les supporters déjà abonnés au club. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 mars, « les abonnés se voient proposer une gamme de services dédiés tels que l’opportunité de changer de siège en fonction des disponibilités ou de modifier leur méthode de paiement ». Les fans peuvent également faire évoluer leur offre. Tout ceci compose ainsi la première phase.

3 formules d’abonnement

En fonction du nombre de places disponibles, le PSG ouvre ensuite une phase de vente de ses nouveaux abonnements entre les mois d’avril et mai, avec une priorité de 24h pour les membres MyParis.

Par la suite, 7 000 places seront isolées pour être vendues à l’unité les jours de match, « afin d’assurer à tous les amoureux du Club de pouvoir assister aux matchs ».

Les tarifs des 3 différentes offres d’abonnement sont déjà visibles sur le site du club et il faudra compter 460€ par saison pour l’Offre Virage, situé dans le virage Auteuil. 640€ par saison pour l’Offre Tribune, comprenant le reste des places en dehors de l’espace Club Premier, pour lequel il faudra débourser 1320€ par saison.

Une saison qui verra également l’arrivée du nouveau format de la Ligue des Champions avec notamment 4 matchs de poule disputés au Parc des Princes.

Pour rappel, l’année dernière, Kylian Mbappé avait vivement critiqué la campagne 23-24 du club. Seul protagoniste mis en avant, l’attaquant avait expliqué que « le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain ».

En 2022-2023, le PSG avait déjà misé sur une campagne mettant en avant des supporters et « les voix du Parc ».

