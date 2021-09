Crypto.com nouveau partenaire officiel du Paris Saint-Germain, une partie du deal payé en cryptomonnaie

Cette nuit, la plateforme de cryptomonnaie Crypto.com a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec le Paris Saint-Germain.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Crypto.com devient la plateforme de cryptomonnaie officielle du PSG. Un partenariat qui donnera naissance à une collection de NFTs (Non-Fungible Tokens), des pièces digitales éditées en quantités limitées.

Notons que pour ce contrat de sponsoring, Crypto.com va payer une part significative en cryptomonnaie « CRO », celle de la plateforme.

« Nous partageons la même passion pour l’innovation et la même ambition d’atteindre les sommets » précise Marc Armstrong, Directeur sponsoring du Paris Saint-Germain, dans un communiqué. « Avec ce partenariat, le Paris Saint-Germain démontre une fois de plus sa vision et son leadership en tant que pionnier dans des domaines tels que le lifestyle, l’esport et le digital. C’est une période passionnante pour la cryptomonnaie et nous avons hâte de travailler avec Crypto.com pour apporter de nouvelles expériences à tous les fans du club. »

Selon le journal L’Equipe, le deal, sur sa durée, est évalué entre 25 et 30 millions d’euros, « bonus compris ». « Entre la visibilité de la marque, l’accès au stade et à l’équipe, et le développement de NFT, je suis convaincu que nous créerons de nouvelles expériences passionnantes pour les fans de football du monde entier » ajoute Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com.

Sur la plateforme Crypto.com, les adeptes de cet écosystème et les fans du PSG pourront notamment acheter et vendre le Fan Token du PSG édité par Chiliz (Socios.com). Un token qui a fait parlé cet été puisque Lionel Messi, recrue estivale du club parisien, a reçu de nombreux PSG Fan Tokens pour sa signature.

Crypto.com déjà très actif dans le sponsoring sportif

Ces derniers mois, Crypto.com a multiplié les investissements dans le sponsoring sportif pour développer sa notoriété et son image.

La plateforme a notamment été la première à signer avec une équipe NHL, les Canadiens de Montréal, et une écurie de F1 (Aston Martin Cognizant). En outre, Crypto.com est également partenaire de la Formule 1, de l’UFC ou encore de la Série A.