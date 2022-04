MLB – Les Boston Red Sox annoncent une Fan Experience au stade neutre en carbone

A une semaine du début de la saison 2022 de Major League Baseball (MLB) repoussée de quelques semaines en raison d’un lock-out, la franchise des Boston Red Sox a annoncé que sa Fan Experience au stade serait dorénavant neutre en carbone.

En partenariat avec l’entreprise Aspiration qui aide les particuliers et les entreprises à avoir un impact durable, les Red Sox s’engagent pour neutraliser et compenser les émissions de gaz à effet de serre des fans présents au Fenway Park.

Dans le détail, une partie de la vente de chaque billet de match des Red Sox sera versée au Fonds de protection de la planète Aspiration pour l’achat de crédits carbone vérifiés. Aspiration devient ainsi Fournisseur Officiel de durabilité de la franchise de Major League Baseball (MLB).

« Trouver des moyens durables et efficaces de réduire notre empreinte carbone et aider à compenser l’impact environnemental d’un stade de baseball vieux de 110 ans nécessite de la créativité, des méthodes uniques et des partenaires profondément passionnés comme Aspiration », explique le président des Red Sox, Tom Werner, dans un communiqué. Un partenariat initié par l’agence CAA Sports.

