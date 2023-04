NBA – Les Cleveland Cavaliers lancent une expérience de gamification en réalité augmentée avec « ARound »

A l’occasion des Playoffs 2023 de la National Basketball Association (NBA), les Cleveland Cavaliers se sont associés à la société « ARound » afin de proposer une expérience de gamification en réalité augmentée à ses supporters présents à la Rocket Mortgage FieldHouse.

Après les Twins (MLB) et les Rams (NFL), les Cavs deviennent la troisième franchise de sport US à s’associer à ARound.

Avec « Cavs ARcade », les fans peuvent notamment participer à des jeux multi-joueurs avec des effets en temps réel et le parquet en arrière plan.

