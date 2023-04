Human Padel Open 2023 : « Le budget tourne autour d’1 million d’euros »

Du 12 au 18 juin 2023, l’élite mondiale du padel est de retour en France et plus précisément à Toulouse pour la seconde édition du « Human Padel Open ». Un tournoi qui sera diffusé sur les antennes de CANAL+.

Premier tournoi du « World Padel Tour » en France et produit par T&T Padel Events, l’évènement a accueilli près de 12 000 spectateurs l’année dernière. Pour cette seconde édition, l’objectif est de faire encore mieux, à tous les niveaux, en continuant de surfer sur l’intérêt grandissant autour du padel.

« Les partenariats privés représentent 50% »

« Le budget de cette édition 2023 tourne autour du million d’euros. Les partenariats privés représentent 50%, le ticketing et hospitalités 30% et les subventions 20% » nous précise Robin Haziza, Directeur du tournoi.

Pour cette seconde édition, le tournoi labelisé World Padel Tour reste associé à son partenaire-titre HUMAN Immobilier. D’autres sponsors de la première édition seront une nouvelle fois présents comme Bullpadel, Head, Cupra, ST Luxury, CANAL+, Sobcal… Les collectivités comme la Ville de Toulouse, La Région Occitanie et le Département Haute-Garonne ont également rempilé.

Parmi les nouveaux partenaires, le tournoi accueille cette année Decathlon, TBS ou encore NOVA BOOST au rang de partenaire premium. « D’autres partenaires seront prochainement annoncés » ajoute Robin Haziza. « Concernant la Fan experience, nous travaillons sur l’amélioration de notre village commercial dans son ensemble avec plus d’espaces de restauration, de nouvelles animations (ping pong, babyfoot, molky, Corn Hole…) grâce à notre partenaire Decathlon, une ambiance festive avec animateur dans le village ou encore des Tests matériels sur les terrains du World Padel Tour. »

« Le HUMAN Padel Open est le plus accessible des tournois se déroulant en Europe »

« Nous attendons 15 000 spectateurs. Nous aspirons à faire sold-out le week-end à minima. La capacité maximale du Palais des Sports est de 4 200 places. Pour les journées du lundi et mardi nous avons lancé une nouvelle offre « STARTER PACK » très accessible (10€) donnant accès au premier tour du tableau masculin et au dernier tour de qualification féminin »

A partir du mercredi jusqu’au dimanche, le prix des places varie de 12€ à 69€ en Carré Or, « nouvelle catégorie premium de places qui se situe au plus près du terrain derrière celui-ci, pour permettre de faire vivre une expérience unique aux spectateurs. Cette nouvelle catégorie a été prise d’assaut » ajoute Robin Haziza. « Le HUMAN Padel Open est le plus accessible des tournois se déroulant en Europe »

Pour les entreprises et les groupes, il est également possible d’acheter des « sièges privilèges » à la journée avec des prestations. L’offre loges est commercialisée pour 3, 4 ou 6 personnes.

Le vendredi 16 et samedi 17 juin, le Palais des Sports accueillera également le « All Star Padel Game » en présence de nombreuses célébrités comme Tony Parker, Robert Pires, Cartman, Thierry Omeyer, Olivier Dacourt, Vincent Clerc.. .

Un tournoi diffusé sur les antennes de CANAL+

Sur CANAL+, les passionnés de padel pourront bien évidemment suivre ce tournoi du World Padel Tour en direct.

« L’étape française bénéficie d’un dispositif exceptionnel avec pour la première fois de l’histoire la finale masculine diffusée sur CANAL+ dans la foulée du GP de F1 de Singapour ce qui garantie une audience unique pour le Padel. Canal+ a fait le pari du Padel, les audiences augmentent tournoi après tournoi, nous sommes évidemment loin des mastodontes que sont le foot et le rugby mais la communauté ne cesse de grandir et l’exposition du HUMAN Padel Open permettra de toucher une audience plus large » ajoute Robin Haziza, qui est également consultant padel pour la chaîne cryptée.

Reste à savoir si les discussions entamées en début d’année entre les deux circuits « Premier Padel » et « World Padel Tour » viendront bouleverser les calendriers sportifs et la gouvernance en 2023. Ou Avant… « Aux deux circuits de s’entendre le plus intelligemment possible afin de mettre leur expertise complémentaire au service du Padel » conclut Robin Haziza.

Pour rappel, l’agence T&T Padel a obtenu les droits exclusifs du World Padel Tour en France pour 2022 et 2023. Une agence cofondée par Robin Haziza avec Tony Parker et Teddy Riner.

