NFL – Quand Deezer surfe sur le concert du Super Bowl 2023 (sponso par son concurrent Apple Music)

Participer au mythique show donné à la mi-temps du Super Bowl aurait un impact significatif sur les écoutes des artistes qui s’y produisent. C’est ce que révélait Deezer à deux jours de l’édition 2023, alors que son concurrent Apple Music est le nouveau sponsor-titre du concert. L’art du timing.

Tous les moyens sont bons pour faire parler de soi quand le Super Bowl approche. Deezer le sait très bien. Deux jours avant l’événement sportif préféré des américains, la plateforme de streaming a voulu mettre en exergue l’impact du show à la mi-temps sur les écoutes des artistes qui y performent.

Deezer France s’est penché sur les statistiques des artistes qui ont fait le show lors des cinq dernières éditions : les « Hip-Hop Avengers » (Dr Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent & Snoop Dogg), The Weeknd, Shakira et JLO, Maroon 5 et Justin Timberlake.

Hausse des écoutes avant, pendant et après le show

On constate que tous les artistes, sans exception, enregistrent un pic significatif des écoutes avant, pendant, mais aussi après le match sur Deezer (et évidemment les autres). En moyenne, leurs titres sont écoutés 41% de plus que la semaine précédente. Par exemple, les chiffres de Justin Timberlake ont explosé sur Deezer en France avec une évolution des écoutes de 160% le jour du match en 2018.

Preuve que ces performances musicales du Super Bowl ont un effet durable : les écoutes de ces stars qui montent sur scène pendant la mi-temps grimpent, en moyenne, de 45% la semaine suivant la finale sur la plateforme de streaming française. Dr. Dre détient, lui, le record de la plus belle augmentation (88%) après son show en 2022.

Après le show éblouissant de Rihanna cette année, on ne doute pas que les fans seront nombreux à écouter et réécouter ses plus gros titres sur Deezer ou d’autres plateformes.

Outre l’intérêt des chiffres dévoilés par Deezer, c’est le timing qui interroge. Pour rappel, c’est son concurrent Apple Music qui est désromais le sponsor du « halftime show » du Super Bowl en remplacement de Pepsi.

